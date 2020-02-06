Akhisar’da çocuklara eğlence, ailelere psikolojik destek

-- Belediye Başkanı Besim Dutlulu röportaj

-- Psikolog röportaj Feyza Nur Adagülü ile röportaj



( MANİSA )- Akhisar Belediyesi, depremin izlerini silmek için çalışıyor MANİSA



- Akhisar Belediyesi, son günlerde yaşanan depremlerin ardından çocuklar üzerindeki stresi azaltmak ve eğlenceli vakit geçirerek kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak adına çalışmalarına devam ederken, bir yandan da ailelerine psikolojik destek sağlıyor. Akhisar Belediyesi, Çocuk Atölyesi etkinliği kapsamında "Çocuklarımızın Gözünden Türk Bayrağı" isimli boyama çalışması ile depremin çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmeyi hedefliyor. Çocuklar etkinlikte eğlenceli vakit geçirirken, gönüllü psikolog Feyza Nur Adagülü tarafından velilerine deprem esnasında ve sonrasında çocuklara nasıl davranılması konusunda bilgiler aktarıldı. Psikolog Adagülü, bu süreçle nasıl başa çıkılabileceği ve davranış bozukluklarının nasıl azaltılabileceği konusunda ailelere bilgilendirmelerde bulundu. Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Hepinizin bildiği gibi etkiler hala devam ediyor ve psikolojik olarak bizler zor bir süreçten geçiyoruz. Bizler yetişkin olarak zor zamanlar geçirirken, depremin çocuklar üzerindeki etkisini en aza indirmek için kollarımızı sıvadık. Çocuklarımızın biraz olsun morallerini yükseltmek, eğitimlerine katkıda bulunarak kişisel becerilerini geliştirmek ve güzel bir gün geçirmelerine olanak tanımak için Halkla İlişkiler Müdürlüğündeki ekiplerimiz ile birlikte etkinlik düzenledik. Yüz boyama, resim yapma etkinliklerini yapan çocuklarımız anneleri, babaları ve büyükleri ile birlikte gelerek hoşça vakit geçirdiler. Emeği geçen arkadaşlarımızın hepsine çok teşekkür ederim. Burada ayrıca psikolog bir arkadaşımız var. Özellikle çocuklarımıza ve ailelerine çeşitli tavsiyelerde bulunarak, onlarla konuşuyor. Çocuklarımız bu deprem sürecini inşallah atlatacak. Bizler de en az hasarla atlatmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bir kez daha tüm halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah hepimizi daha büyük afetlerden korusun” dedi.

Öte yandan Akhisar Belediyesi tarafından çocuklara yönelik etkinlikler kapsamında Cumartesi günü kırsal bölgelerde yaşayan çocuklar için basketbol müsabakası, Pazar günü ise Gölet Büyük Salon ve Zeynelzade Çocuk Kütüphanesi’nde masal atölyesi düzenlenecek.



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