- Akdağ, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı İle Görüştü



- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, resmi temaslarda bulunmak için gittiği Lefkoşa’da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüştü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ’ı kabul ederek bir saat görüştü. Akdağ, daha sonra Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ve Başbakan Tufan Erhürman tarafından kabul edilecek ve Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile görüşecek. Akdağ, Başbakan Erhürman’ın Lefkoşa Merit Otel’de onuruna vereceği yemeğin ardından saat 21.30 sıralarında KKTC’den ayrılacak.

