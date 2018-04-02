Akdağ: 'Japonya ile eylem planı oluşturmak üzere görüşmeler yapacağız' - TOKYO
Akdağ: "Japonya ile eylem planı oluşturmak üzere görüşmeler yapacağız" - TOKYO - Narita Uluslararası Havalimanı - Başbakan Yardımcısı Akdağ'ın gelişi - Karşılama töreni - Başbakan Yardımcısı Akdağ'ın açıklamaları "Japonya ile eylem planı oluşturmak üzere görüşmeler yapacağız" - Başbakan Yardımcısı Akdağ: - "Önümüzdeki beş yıl için Japonya ile bir strateji belgesi ve eylem planı oluşturmak üzere görüşmeler yapacağız"TOKYO (AA) - Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, afet koordinasyonu ve yaşlı bakımı gibi alanlarda Japonya ile ortak eylem planı oluşturmak üzere görüşmeler yapılacağını açıkladı. Resmi ziyaret kapsamında Japonya'nın başkenti Tokyo 'ya gelen Akdağ ve beraberindeki heyeti, Narita Uluslararası Havalimanı'nda Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan karşıladı.Karşılamanın ardından Büyükelçiliği ziyaret eden Akdağ, yapacağı temaslara ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu."Türkiye'nin iç içe olduğu ve dünyadaki politik meseleler konusunda Japonya ile anlayış birliğinde olunduğunu" vurgulayan Akdağ, "Türkiye'nin terörle mücadele ve diğer alanlarda haklılığını teslim eden ülkelerin sayısını artırmak ve Türkiye'nin haklılığını teslim eden ülkelerin bu düşüncelerini pekiştirmek amacındayız." diye konuştu. Akdağ, Türkiye ile Japonya arasında uzun zamandan bu yana deprem ve afet alanında yoğun bir iş birliğinin sürdüğüne dikkati çekerek, "Kandilli Rasathanesi ile birlikte Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) da içinde olduğu projede Japonya ile iş birliği içerisinde Marmara Denizi'nde tsunami riskinin ne olduğu çalışıldı ve sonuçları da aşağı yukarı alındı." ifadesini kullandı."Önümüzdeki beş yıl için Japonya ile afet koordinasyon iş birliği ve yaşlı bakımı gibi alanlarda bir strateji belgesi ve eylem planı oluşturmak üzere görüşmeler yapacağız." diyen Akdağ, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Japon mevkidaşı Abe'nin görüştüğünü anımsattı. - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıAkdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Japonya ile afet yönetiminde iş birliğinin geliştirilmesi yönünde talimatı olduğunu ifade ederek, yoğun Japonya programından verimli sonuçlar umduğunu sözlerine ekledi.Başbakan Yardımcısı Akdağ, Japonya'daki temaslarında afet yönetimi, yaşlı bakımı ve sosyal yardım konularında bu ülke yetkilileriyle bilgi alışverişinde bulunacak ve potansiyel iş birliği olanaklarını masaya yatıracak.Programı kapsamında Başbakan Şinzo Abe tarafından da kabul edilecek Akdağ, ayrıca Sendai kentine giderek deprem ve tsunami felaketi nedeniyle meydana gelen zarar ve yeniden yapılandırma projelerine ilişkin bölgede incelemelerde bulunarak, bilgi alacak.