Akdağ Göleti güzelliğiyle doğa tutkunlarını ağırlıyor - AFYONKARAHİSAR
- Sandıklı Akdağ göletinden görüntü - Bungalov evlerinden detay görüntü - Detay görüntüler - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun konuşması Akdağ Göleti güzelliğiyle doğa tutkunlarını ağırlıyor - Afyonkarahisar 'daki Sandıklı Akdağ Tabiat Parkına Orman ve Su İşleri Bakanlığınca 90 günde kazandırılan Akdağ Göleti, yeşil ve mavinin buluştuğu doğal güzelliği ile doğaseverlerin ilgisini çekiyor - Bungalov evleri, yürüyüş yolları, bisiklet parkuru ve kameriyeleri ile özellikle hafta sonu ziyaretçi yoğunluğunun yaşandığı gölet çevresine, av köşkü, kır lokantası, kır kahvesi ve çeşitli sosyal alanların ilave edilmesi planlanıyor - Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu: - "Muhteşem bir yer oldu. Türkiye'nin en güzel, oksijeni en bol yerlerinden birisi. 90 günde tamamladık. Türkiye'de, hatta dünyada en hızlı tamamlanan gölet"AFYONKARAHİSAR (AA) - CANAN TÜKELAY - Orman ve Su İşleri Bakanlığının, Sandıklı Akdağ Tabiat Parkı'na 90 günde kazandırdığı Akdağ göleti, yeşil ve mavinin buluştuğu doğal güzelliği ile doğa tutkunlarını ağırlıyor. Afyonkarahisar 'ın Sandıklı ilçesinde yer alan tabiat parkı, alternatif turizm açısından önemli bir potansiyele sahip.Yürüyüş yolları, bisiklet parkuru ve kameriyeleri ile özellikle hafta sonları ziyaretçi yoğunluğunun yaşandığı parkta doğaseverler, enerjisini güneş panellerinden karşılayan bungalov evlerde konaklama imkanı buluyor.Tabiat parkına gelenler, başta yılkı atları ve geyikler olmak üzere bölgedeki doğal yaşamı gözlemleyebiliyor.Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ekiplerince, parka 90 gün gibi çok kısa sürede yapılan gölet ise bölgeye, yeşil ve mavinin buluştuğu muhteşem bir güzellik kazandırdı.Bu yılın sonunda 45 yatak kapasiteli "Av Köşkü"nün yapılacağı parkın, yeni bungalov evler, kır lokantası, kır kahvesi ve sosyal alanların ilave edilmesiyle doğa turizmi açısından önemli bir cazibe merkezi haline gelmesi planlanıyor. - "Herkesi buraya davet ediyoruz"Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sandıklı ilçesinde bulunan Akdağ Tabiat Parkı'nın, Akdağ göleti ile Türkiye'nin en muhteşem tabiat parklarından birisi olacağını söyledi.
Parka daha önce orman evleri yaptıklarını anlatan Eroğlu, "Oksijeni bol, tabiat güzellikleri ile muhteşem bir alan. Bütün herkesi buraya davet ediyoruz." diye konuştu. Bölgeye, sosyal tesislerin yanı sıra bir de gölet yapıldığını belirten Eroğlu, şöyle devam etti:"Muhteşem bir yer oldu. Türkiye'nin en güzel, oksijeni en bol yerlerinden birisi. 90 günde tamamladık. Türkiye'de, hatta dünyada en hızlı tamamlanan gölet. 90 günde hiçbir gölet bitmez. Biz zamanla yarışıyoruz. Bakanlığımızın sloganı; Orman ve Su İşleri Bakanlığı zamanla yarışıyor." - Yılkı atları görülebiliyorEroğlu, Akdağ Tabiat Parkı'nın doğa turizmi açısından önemli bir cazibe merkezi haline geleceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:"Burada mesire ve yürüyüş alanları var. Kanyon gezileri yapılabiliyor. İnsanların orman köşklerinde kalabilecekleri, piknik ve yürüyüş yapabilecekleri, dinlenebilecekleri mekanlar var. Doğal hayatı burada yakından görebiliyorlar. Yılkı atlarını görmek, onların hayatını incelemek mümkün."Öte yandan, Sandıklı Akdağ Tabiat Parkı'ndaki göletin 2017 yılında Devlet Su İşleri (DSİ) 18. Bölge Müdürlüğünce 90 günde tamamlandığı, şu anda tamamen dolduğu ve dolu savaktan su tahliyesine başlandığı bildirildi.