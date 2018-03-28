Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Akçakoca'da yoğun sis, görüş mesafesini 20 metreye düşürdü

Akçakoca'da yoğun sis, görüş mesafesini 20 metreye düşürdü

SAHİL ŞERİDİNDE YOĞUN SİS

Gesi Yakın Takip 

-DETAY

( DÜZCE -HD) DÜZCE

- Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürdü. Batı Karadeniz bölgesi Akçakoca sahilinde sabah saatlerinden itibaren yoğunluğunu artıran sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye düştü. Yoğun sis nedeniyle balıkçılar avlanmaya açılamazken, balıkçı barınağında bekleyişlerini sürdürdüler. Yoğun sis nedeniyle şehir merkezinde trafik ekipleri, sürücüleri yakın takip konusunda uyarıyor. Hava sıcaklığının 9 derece olduğu kentte, sisli havanın gün boyunca aralıklarla etkili olacağı tahmin ediliyor.
İlgili Foto Galeriler
Yüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı YürüyüşYüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı Yürüyüş
Orgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetlediOrgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetledi
Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye BuluşmasıMilletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye Buluşması
Afrin'de terörist mezarları bulunduAfrin'de terörist mezarları bulundu
Eşek Arısı Teröristlerin Kabusu OlduEşek Arısı Teröristlerin Kabusu Oldu
Afrin Göründü!Afrin Göründü!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı