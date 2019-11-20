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20 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Akçakoca'da selin izleri siliniyor - DÜZCE

Akçakoca'da selin izleri siliniyor - DÜZCE

- Dere temizliğinden detaylarAkçakoca'da selin izleri siliniyorDÜZCE (AA) - Düzce 'nin Akçakoca ilçesinde 17 - 18 Temmuz'da etkili olan sağanağın ardından meydana gelen sel nedeniyle kirlenen dere yatağı temizlendi.Yaşanan sel nedeniyle ilçe merkezinden geçen Çivi Deresi'nde oluşan kirliliğin temizlenmesi için çalışma başlatıldı.Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede temizlik çalışması başlattıklarını söyledi.

Hava koşullarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle temizlik çalışmasına ağırlık verildiğini belirten Yanmaz, "Akçakoca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü havaların ısınmaya başlaması ile birlikte kentteki temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Cadde ve sokakların yanı sıra ekipler kent merkezinden geçen ve Karadeniz'e dökülen Çivi Deresi'ni iş makineleri temizledi." ifadesini kullandı.17 - 18 Temmuz'da etkili olan sağanağın ardından gerçekleşen selde ilçeye bağlı 2 köyde akıntıya kapılan 7 kişi hayatını kaybetmiş, ilçe merkezinde birçok işletmede hasar oluşmuştu.

Dere Yatağı 

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