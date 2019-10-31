Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Akçakale'de 400 öğrenciye kırtasiye desteği

Akçakale'de 400 öğrenciye kırtasiye desteği

Öğrenciler

Sivil Toplum Kuruluşu Sivil Toplum Kırtasiye Malzemesi Konferans Öğrenciler 

-öğrencilere kırtasiye yardımı yapılması
-dernek yetkilileri
-Dernek Başkanı Nazan Yalçınkaya açıklama
-Detay

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 400 öğrenciye kırtasiye yardımı yapıldı. Akçakale ilçesinde bir sivil toplum kuruluşu tarafından ilçede eğitim gören ilkokul ve ortaokullardan oluşan 400 öğrenciye kırtasiye yardımında bulunuldu. Belediye kültür merkezi konferans salonunda kırtasiye malzemeleri öğrencilere tek tek dağıtımı yapıldı. Dernek Başkanı Nazan Yalçınkaya dağıtımlarla ilgili, "Barış Pınarı Harekatı nedeniyle gözlerin çevrildiği bu sınır bölgesinde bulunmak ve buradaki öğrencilerimize destek vermek için burada bulunmaktayız. Öğrencilerimiz desteklemek adına böyle bir karar aldık. 200 ilkokul, 200 orta okul olmak üzere toplam 400 öğrenciye kırtasiye malzemesi dağıtiyoruz" diye konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Yalçın Topçu Erzincan'da Referandumu AnlattıYalçın Topçu Erzincan'da Referandumu Anlattı
Kılıçdaroğlu İzmirde İstifaya Davet EdildiKılıçdaroğlu İzmirde İstifaya Davet Edildi
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Bakan Akar Ve Komutanlar Sınırın Sıfır NoktasındaBakan Akar Ve Komutanlar Sınırın Sıfır Noktasında
29 Ekim Kabul Töreninden Fotoğraflar29 Ekim Kabul Töreninden Fotoğraflar
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ve Beraberindeki Devlet Erkanı Anıtkabir’deCumhurbaşkanı Erdoğan Ve Beraberindeki Devlet Erkanı Anıtkabir’de
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı