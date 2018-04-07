Akaryakıt pompalarına kadın eli değdi

-Kadınların araçlara akaryakıt koymasından detaylar

-Kadınların müşteriler ile ilgilenmesi

-Pompacı Hatun Çakır ile röp.

-Pompacı Emine Karaoğlan ile röp.

-Müşterilerle röportajlar

-Detay görüntüler



( ORDU - ÖZEL)- Ordu’da yeni açılan akaryakıt istasyonundaki kadın pompacıları görenler şaşırıyor ORDU



- Ordu’da yeni açılan bir akaryakıt istasyonunda ‘pompacı’ olarak çalışan kadınlar, görenleri hayrete düşürüyor. Akaryakıt istasyonunda pompacı olarak çalışan 2 kadını gören özellikle erkek müşteriler, ‘yanlış akaryakıt koyabilir’ endişesiyle tedirgin olsa da, kadınlar şimdiye kadar hiçbir sıkıntı yaşamadıklarını söylüyor. Arkadaşlıkları yaklaşık 5 yıl önceye dayanan kadınlar, daha önce de özel güvenlik görevlisi olarak aynı yerde çalıştıklarını, şimdi ise akaryakıt istasyonunda da beraber olduklarını belirtiyor. “Yanlış yakıt koyarız diye korkanlar oluyor” İstasyonda çalışan 41 yaşındaki 2 çocuk annesi Hatun Çakır, ilk zamanlar özellikle erkek müşteriler tarafından yadırgandıklarını söyledi.



Müşterilerin, zamanla kendilerine alıştıklarını aktaran Çakır, “Bazen yakıt konusunda tedirgin oluyorlar, yanlış yakıt verebileceğimizi düşünüyorlar. Ama biz, bu işi öğrendiğimizi ve yapabildiğimizi gösteriyoruz. Ters bir tepki almadık, yanlış şeyler de olmadı. Şuan gayet güzel, özellikle bayan müşterilerimizi bu durumdan çok memnun. Yaklaşık bir aydır, akaryakıt istasyonunda pompacı olarak görev yapıyoruz” dedi.

Hatun Çakır ayrıca, erkek mesleği olarak bilinen işini çok sevdiğini belirterek, kadınların kendilerine daha çok destek olduklarını söyledi.



“Müşterilerimiz bize alışmaya başladı” 36 yaşındaki Emine Karaoğlan da kadın müşterilerin kendilerine daha çok sahip çıktığını belirterek, “Müşterilerimiz yanlış yakıt doldurabiliriz diye korkabiliyor bu yüzden erkek arkadaşlarımızı çağırmamızı isteyebiliyorlar. Biz ise onlara, ‘biz de artık buradayız, biz de bu işi yapabiliyoruz’ diyoruz. Yavaş yavaş daha çok alışıyorlar. Bayan müşteriler ise erkeklerden daha çok bizden akaryakıt almayı tercih ediyorlar” şeklinde konuştu.

Müşteriler ise kadınların her türlü zorlu işlerin üstesinden gelebileceği mesajını veriyor. İlk defa böyle bir durumla karşılaştıklarını aktaran müşteriler, kadınların bu işi erkeklerden daha iyi yaptıklarını ve memnun olduklarını aktardılar. (SK-SLH-

