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25 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Akaryakıt istasyonunda elektrik akıma kapılan çocuk gözyaşlarıyla toprağa verildi

Akaryakıt istasyonunda elektrik akıma kapılan çocuk gözyaşlarıyla toprağa verildi

Olay yeri, traktör ve yıkama makinesi

Olay Yeri İnceleme Lise Öğrencisi Elektrik Akımı 112 Acil Servis Akaryakıt İstasyonu 

-Cenazeden görüntüler
-Amcasının konuşması
-Çocuğun fotosu

( SAMSUN - ÖZEL)- Görünmez kaza sonucu 15 yaşında hayatını kaybeden çocuk toprağa verildi SAMSUN

- Tekirdağ Çerkezköy’den yakınlarına yardım için geldiği Samsun'un Havza ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda traktörlerini yıkarken, yıkama makinesinin elektrik kaçırması sonucu akıma kapılarak hayatını kaybeden lise öğrencisi 15 yaşındaki çocuk gözyaşları içinde toprağa verildi.
Olay, Samsun'un Havza ilçesinin Demiryurt Mahallesi’nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki Yusuf Doğan Kalpaklı, akaryakıt istasyonundaki 1 lira madeni para atılarak çalışan araç yıkama makinesi ile traktörlerini yıkamak isterken, yıkama makinesinin elektrik kaçırması sonucu elektrik akımına kapılarak yere düştü. 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Havza Devlet Hastanesine kaldırılan Yusuf Doğan Kalpak, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma tarafından elektrikçi götürülerek yıkama makinesi üzerinde yapılan incelemede makinenin elektrik kaçırdığı tespit edildi. 15 yaşında hayatını kaybeden Yusuf Doğan Kalpak için Çakıralan Mahallesi’ndeki camide cenaze namazı kılındı. Cenaze merasimine Havza Belediye Başkanı Av. Sebahattin Özdemir, Yargıtay Üyesi Hakim Fahrettin Kırbıyık, mahalle sakinleri ve sevenleri katıldı.
Kılınan cenaze namazının ardından çocuğun cenazesi mahalle mezarlığına defnedildi. Liseli Yusuf, Tekirdağ Çerkezköy’den yakınlarına yardım için gelmiş Yusuf Doğan Kalpaklı’nın amcası Hasan Kalpaklı üzüntülerinin büyük olduğunu dile getirirken, “Bir hafta önce Tekirdağ Çerkezköy’den memleketimiz Havza’da dedesine, amcasına, dayısına yardım etmek için gitmişti. Kurban Bayramı’na kadar köyde kalacaktı. Olay günü Demiryurt Mahallesi’ndeki dayısına yardım etmek için gitmişti, oradaki işini bitirip Çakıralan Mahallesi’ndeki amcalarının yanına dönecekti. Nasip olmadı, kısmet değilmiş. Takdiri ilahi, Rabb’im hepimize sabırlar versin” dedi.
Olayın Meydana geldiği Demiryurt Mahallesi’ndeki akaryakıt istasyonunun araç yıkama mahalli jandarma olay yeri inceleme tarafından güvenlik şeritleri ile kontrol altına alınarak soruşturma başlatıldı.
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