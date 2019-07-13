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13 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Akaryakıt istasyonunda bıçakla dehşet yaşatan zanlı: “Kimse boşu boşuna adam vurmaz”

Akaryakıt istasyonunda bıçakla dehşet yaşatan zanlı: “Kimse boşu boşuna adam vurmaz”

Şahsın adliyeden çıkarılışı

Biber Gazı Bıçaklı Saldırı Akaryakıt İstasyonu Ameliyat Saldırı 

-şahsın polis otosuna bindirilmesi
-Adliyeden detay
-Güvenlik kamerası arşiv

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da bir akaryakıt istasyonunda pompa görevlisine bıçakla saldırarak ağır yaralayan şahıs tutuklandı. Şahıs adliyeden çıkarılırken, “Haketti. Pişmanım. Kimse boşu boşuna adam vurmaz. Anama, bacıma, karıma sövdü. Ekmek bıçağıyla bana saldırdı” demesi ise dikkat çekti. Olay, İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda saat 05.30'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akaryakıt istasyonunda pompa görevlisi olarak çalışan Kadir B. (24), E.G.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırıda vücudunun birçok yerinden bıçaklanarak ağır yaralanan Kadir B., 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı. Bıçaklı saldırgan E.G. ise olay yerinde polis tarafından biber gazıyla etkisiz hale getirilmesinin ardından gözaltına alındı. Cezaevine gönderildi Polis merkezinde ifadesi alınan şahıs daha sonra Samsun Adliyesine sevk edildi. Buradaki işlemlerinin ardından şahıs tutuklanarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince cezaevine götürüldü. “Pişmanım” Şahsın adliyeden çıkarılırken gazetecinin “Neden yaptın?” sorusuna ise, “Haketti. Pişmanım. Kimse boşu boşuna adam vurmaz. Anama, bacıma, karıma sövdü. Ekmek bıçağıyla bana saldırdı” şeklinde cevap verdi.
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