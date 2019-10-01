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01 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Akar, Karadağ Savunma Bakanı Boskovic ile görüştü - ANKARA

Akar, Karadağ Savunma Bakanı Boskovic ile görüştü - ANKARA

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Karadağ Savunma Bakanı Predrag Boskovic'i karşılaması - Resmi tören - Toplantıdan detay - İmza töreniAkar, Karadağ Savunma Bakanı Boskovic ile görüştü - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Karadağ Savunma Bakanı Predrag Boskovic ile bir araya geldi - Akar'ın konuk mevkidaşını askeri törenle karşılamasının ardından gerçekleşen görüşmede, bölgesel güvenlik ve savunma konularında görüş alışverişinde bulunduğu öğrenildiANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Karadağ Savunma Bakanı Predrag Boskovic ile görüştü.Akar, konuk Bakanı Milli Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen askeri törenle karşıladı.İki ülke ulusal marşlarının askeri bando tarafından çalındığı törende Boskovic, onur kıtasını "merhaba asker" diyerek selamladı.Törenin ardından görüşmeye geçen Akar ve konuk mevkidaşının bölgesel güvenlik ve savunma konularında görüş alışverişinde bulunduğu öğrenildi.Baş başa görüşmenin ardından iki Bakan, heyetlerarası görüşmeye de başkanlık etti. Heyetlerarası görüşme sonrası iki ülke arasında Askeri, Mali İşbirliği Anlaşması ile Nakdi Yardım Uygulamaları Protokolü, Akar ve Boskovic tarafından imzalandı.

Alışveriş Ulusal Marş Askeri Tören 

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