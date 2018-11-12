Akar: '(Hakkari'de üs bölgesindeki patlama) Bu kazada kesinlikle hiçbir dış etki söz konusu değildir' - ANKARA
Akar: "(Hakkari'de üs bölgesindeki patlama) Bu kazada kesinlikle hiçbir dış etki söz konusu değildir" - ANKARA - - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yaralı askerleri ziyaretinden görüntüler - Bakana Hulusi Akar'ın açıklamalarıBakan Akar ve komutanlardan yaralı askerlere ziyaret - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Hakkari'de Süngü Tepe Üs Bölgesi'ndeki kaza sonrası çıkan patlamada yaralanan askerlerle, terörle mücadele harekatında yaralanan asker ve polisleri ziyaret etti - Akar: "(Üs bölgesindeki patlama) Namlu gerisinde meydana gelen yüksek basınçtan dolayı geriye doğru bir alev çıktığını, bu alevin de bu patlamaları tetiklediğini, ilk bulgu olarak söyleyebilirim" - " (Üs bölgesindeki patlama) Bu kazada kesinlikle hiçbir dış etki söz konusu değildir" - "(Terörle mücadele) Hem doğu, güneydoğuda hem Irak'ın kuzeyinde hem de diğer bölgelerde terörle mücadeleyle ilgili faliyetlerimiz yoğun bir şekilde artan bir azim ve kararlılıkla devam etmektedir"