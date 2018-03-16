Akar: 'Aziz şehitlerimizin ve onların değerli ailelerinin hakkını hiçbir zaman ödeyemeyiz' - ANKARA
Akar: "Aziz şehitlerimizin ve onların değerli ailelerinin hakkını hiçbir zaman ödeyemeyiz" - ANKARA - 18 Mart Şehitler Günü - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın konuşması - Mehteran gösterisi - Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin'in konser vermesi - Türk Halk Müziği sanatçısı Esat Kabaklı'nın konser vermesiGenelkurmay Başkanı Orgeneral Akar: (2) - "Ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışıyla hareket eden ordumuzun kahraman şehitlerinden bizlere miras kalan o yüce ruh, bugün teröristle mücadele harekatı, 15 Temmuz menfur darbe girişimine karşı direniş, Fırat Kalkanı Harekatı ve halen yürütmekte olduğumuz Zeytin Dalı Harekatı'nda ortaya konan fedakarlık ve kahramanlıkların da ilham kaynağı olmuştur" - "Aziz şehitlerimizin ve onların değerli ailelerinin hakkını hiçbir zaman ödeyemeyiz"ANKARA (AA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, "Ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışıyla hareket eden ordumuzun kahraman şehitlerinden bizlere miras kalan o yüce ruh, bugün teröristle mücadele harekatı, 15 Temmuz menfur darbe girişimine karşı direniş, Fırat Kalkanı Harekatı ve halen yürütmekte olduğumuz Zeytin Dalı Harekatı'nda ortaya konan fedakarlık ve kahramanlıkların da ilham kaynağı olmuştur." dedi. Akar, Şehitler Günü dolayısıyla Genelkurmay Karargahı'ndaki törende, asil milletin egemenliği ve bağımsızlığı için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerin rahmetle anıldığı etkinlikte şehit yakınlarıyla bir araya gelmekten onur duyduğunu belirtti. Bir taraftan aziz şehitlerin rahmetle anıldığını, diğer taraftan da tarihte eşine az rastlanan destan olan Çanakkale Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümününün kutlandığını belirten Orgeneral Akar, "Azmin ve imanın yedi düvel karşısında galip geldiği bu büyük destan, Atatürk'ün 'Size ben taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum' emriyle harekete geçip vatanın ve milletin bekası için en ufak bir tereddüt göstermeden canlarını feda etmeyi göze alan kahramanların eseridir." diye konuştu. Faruk Nafiz Çamlıbel'in "Çanakkale Destanı" şiirinden "Yaşamaz ölümü göze almayan, zafer, göz yummadan koşana gider, bayrağa kanının alı çalmayan, gözyaşı boşana boşana gider" dizelerini hatırlatan Akar, Çanakkale destanının, sarsılmaz bir iman ve tevekkülle cennete gitmeye hazırlanan emsalsiz kahramanların eseri olduğunu söyledi.
"Marmara'ya geçmek için küçücük bir kara parçasına yüklenen en kesif ordulara karşı kazanılan bu zafer, asil milletimizin iki asırdır devam eden makus talihini değiştirmiş, milletimize geleceğini inşa etme iradesi ve özgüveni kazandırmıştır." diyen Hulusi Akar, Çanakkale'deki milli ruh ve şuurun, milli mücadelenin kazanılması ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında da çok önemli bir rol oynadığını belirtti. - "Vatanımızın her karış toprağına bir parçamızı bıraktık"Mehmet Akif Ersoy'un "Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır" dizelerini okuyan Orgeneral Akar, şunları söyledi:"Şanlı tarihimiz boyunca vatanımızın her karış toprağına bir parçamızı bıraktık, büyük mücadeleler verdik, sayısız badireler atlattık. Bedelini şehitlerimizin mübarek kanlarıyla ödeyerek bu toprakları kendimize vatan yaptık. Asil milletimiz asırlar boyunca Orta Asya'dan Anadolu'ya, Anadolu'dan Rumeli'ye, Balkanlar'dan Kafkaslar'a, Yemen'den Galiçya'ya kadar 7 iklim 3 kıtada yüz binlerce evladını şehit vermiştir. Yine Kore'den Kıbrıs'a, Bosna'dan Afganistan'a uzanan coğrafya ile halihazırda teröristlerle mücadele kapsamında yurt içinde ve sınır ötesinde binlerce kahramanımız şehit olmuştur. Cennet vatanımızda rahat ve huzur içinde özgürce yaşamamızı onlara borçluyuz. 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışıyla hareket eden ordumuzun kahraman şehitlerinden bizlere miras kalan o yüce ruh, bugün teröristle mücadele harekatı, 15 Temmuz menfur darbe girişimine karşı direniş, Fırat Kalkanı Harekatı ve halen yürütmekte olduğumuz Zeytin Dalı Harekatı'nda ortaya konan fedakarlık ve kahramanlıkların da ilham kaynağı olmuştur."Babasından, evladından, kardeşinden, eşinden, sevdiğinden ayrılmanın acısını en derinden şehit ailelerinin yaşadığını belirten Akar, "Aziz şehitlerimizin ve onların değerli ailelerinin hakkını hiçbir zaman ödeyemeyiz." ifadesini kullandı.Şehit ailelerinin her zaman yanında olduklarını vurgulayan Orgeneral Akar, emsalsiz fedakarlıklarından dolayı Türk Silahlı Kuvvetleri ve milletin, şehit ailelerine minnettar olduğunu da sözlerine ekledi.(Bitti)