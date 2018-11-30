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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
AK Partili Ünal: 'İşçilerin çıkarılması söz konusu değil'

AK Partili Ünal: 'İşçilerin çıkarılması söz konusu değil'

Mahir Ünal ile adaylar

Fabrika Enformasyon Forma Termik Santral 

-Salondan detaylar
-Mahir Ünal salon çıkışı
-Ünal açıklamai

( KAHRAMANMARAŞ ) - AK Partili Ünal: "İşçilerin çıkarılması söz konusu değil" KAHRAMANMARAŞ

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, satılan Afşin-Elbistan Termik Santrali’nden işçi çıkarıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Belediye başkanları, milletvekilleri ve ilçe başkanlarıyla birlikte kuzey ilçelerinde yaşananları takip ettiklerini söyleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Afşin ve Elbistan’da bulunan termik santrali ve şeker fabrikalarında çalışan işçi ve taşeronların işsiz kalmayacağını söyledi.

Bölgede yaşananlar bazı kişilerce dezenformasyon oluşturulmaya çalışıldığını ifade eden Ünal, "Bir süreden beri özellikle Afşin ve Elbistan ilçelerimizle ilgili, sürekli bir dezenformasyon oluşturuluyor. Özellikle Afşin ve Elbistanlı kardeşlerime, hemşehrilerime, komşularıma ve dostlarıma şunu söylemek istiyorum. Bizim kalbimiz, gözümüz, kulağımız, seçim bölgemizin üzerinde. Biz, kuzey ilçelerimizle ilgili en ufak bir şeyin aksamasına en ufak bir şeyin aksamasına, ya da bir şeyin geri kalmasına ve yapılmamasına asla müsaade etmeyiz. Belediye başkanlarımızla, milletvekillerimizle ve ilçe başkanlarımızla AK Parti teşkilatları her şeyi takip ediyoruz. En son Afşin-Elbistan’dan işçi çıkarılacak yalanı da yalanmak istiyorum. Taşeronların sözleşmeleri bittiğinde işsiz kalacağına birileri tezvirat oluşturuyorlar. Santral yetkililerinden aldığım bilgiye göre de kesinlikle bir işçi çıkarılması söz konusu değil dediler” diye konuştu.

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