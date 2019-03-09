Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
AK Partili Belediye Başkan Adayı gençlerle basketbol oynadı

AK Partili Belediye Başkan Adayı gençlerle basketbol oynadı

Genel görüntüler

Masa Tenisi Yerel Seçimler Basketbol Yerel Seçim 

-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait spor tesislerinde gençlerle basketbol oynadı. AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, 31 Mart yerel seçimlerine 3 hafta kala çalışmalarına devam ediyor. Ulusoy, seçim çalışmaları kapsamında Avcılar’da bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor Tesisleri’ni ziyaret etti. Burada kurs gören miniklerle vakit geçiren Ulusoy, velilerle uzun uzun sohbet etti. Ulusoy, küçük bir çocuğun masa tenisi oynama isteğini kırmadı. Tesisleri gezen Ulusoy, basketbol oynayan gençlerle tek pota maç yaptı. Ulusoy’un basketboldaki beceresi dikkatlerden kaçmazken, maç renkli anlara sahne oldu.
İlgili Foto Galeriler
Türkiye-Letonya Euro Basket Karşılaşmasından en güzel karelerTürkiye-Letonya Euro Basket Karşılaşmasından en güzel kareler
12 Dev Adam Son Nefeste Yıkıldı12 Dev Adam Son Nefeste Yıkıldı
30 Şehirde Yerel Yönetimler Anketi30 Şehirde Yerel Yönetimler Anketi
Derbide olay! F.Bahçe sahayı terk ettiDerbide olay! F.Bahçe sahayı terk etti
Galatasaray Odeabank Eurocup Şampiyonu!Galatasaray Odeabank Eurocup Şampiyonu!
Gran Canaria-Galatasaray OdebankGran Canaria-Galatasaray Odebank
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı