Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy: 'Hemşehrilerimiz adına profesyonelce iş arayacağız”

AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy: 'Hemşehrilerimiz adına profesyonelce iş arayacağız”

Sevgi yürüyüşü etkinliği

Başkan Adayı Dera Ocaklar Irak 

-Karanfil dağıtımı
-Arısoy’un hitabı
-Malatyalı Hemşeri Buluşması
-Dernek başkanı ve milletvekillerinin konuşmaları
-Arısoy’un konuşması
-Genel ve detaylar

( İSTANBUL ) AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy: "Hemşehrilerimiz adına profesyonelce iş arayacağız”- AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, Sümer Mahallesi’nde halkla buluştu- AK Parti Zeytinburnu Adayı Ömer Arısoy, Malatya Hemşeri Buluşmasına katıldı İSTANBUL

- ‘Sevgi Yürüyüşü’ etkinliği kapsamında Sümer Mahallesi’nde halkla buluşan AK Parti Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, ‘Malatyalı Hemşehri Buluşması’ programında en önemli projeleri arasında gördüğü Kariyer Merkezi’nden söz etti. Arısoy konuşmasında, “Hemşehrilerimiz adına profesyonelce iş arayacağız” dedi.
AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, Sümer Mahallesi’nde ‘Sevgi Yürüyüşü’ etkinliği gerçekleştirdi. Elinde mikrofonla sokakları tek tek gezerek balkonlardan sarkıtılan sepetlere 25 farklı projesinin yer aldığı kitapçıkla beraber karanfil bıraktı. Zeytinburnu’nda yaşayanların yeniden aynı yerde yaşamasını sağlayacak formüllerle kentsel dönüşüme bakışını açıklayan Arısoy, vatandaşlardan dua ve destek talep etti. Arısoy ‘Sevgi Yürüyüşü’ etkinliğinin ardından çay ocaklarını ziyaret ederek vatandaşların sorularını yanıtladı. Kazlıçeşme Kültür Merkezi’nde düzenlenen ‘Malatyalı Hemşehri Buluşması’ programına katılan AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, yüzlerce Malatyalı ile bir araya geldi. Malatyalı Meclis üyesi adayı, Mahmut Şengül’ün aday tanıtımının yapıldığı programa AK Parti İstanbul Milletvekilleri İffet Polat ve Halis Dalkılıç, Malatya Dernekler Federasyonu Başkanı Yılmaz Durmuş, Malatyalı İş Adamları Dernek Başkanı Yunus Aktaş ve Zeytinburnu Malatyalılar Derneği Başkanı Suat Sarıkaya katıldı.
Programda gerçekleştirilen konuşmalarda AK Parti Zeytinburnu Adayı Arısoy için Malatyalılardan destek talep edildi. Burada en önemli projeleri arasında gördüğü Kariyer Merkezi anlatan başkan adayı Ömer Arısoy, “Zeytinburnu’ndaki iş gücünü değerlendirmek, iş gücünü yönetmek ve daha çok istihdam sağlamak üzere Kariyer Merkezi’ni kuracağız. Hemşehrilerimiz adına profesyonelce iş arayacağız” dedi.

İlgili Foto Galeriler
İşte AK Parti Pursaklar Belediye Başkan Adayı Ayhan Yılmaz'ın projeleriİşte AK Parti Pursaklar Belediye Başkan Adayı Ayhan Yılmaz'ın projeleri
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı