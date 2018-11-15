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15 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
AK Parti 'Ulusal İnsan Hakları Politikası' oluşturacak - ANKARA

AK Parti 'Ulusal İnsan Hakları Politikası' oluşturacak - ANKARA

AK Parti "Ulusal İnsan Hakları Politikası" oluşturacak - ANKARA - AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin UstaAK Parti "Ulusal İnsan Hakları Politikası" oluşturacak - Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta: - "Hedefimiz, Ulusal İnsan Hakları Politikamızı oluşturmak. 2023 vizyonu hedefimize adım adım ilerlemek için bir yol haritası çıkarmak"ANKARA (AA) - KEMAL KARADAĞ / AYNUR EKİZ - AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Ulusal İnsan Hakları Politikası oluşturmayı hedeflediklerini bildirdi.Usta, AK Parti'nin insan hakları alanında yaptıklarına yönelik açıklamalarda bulundu.Dünyada yaşanan insan hakkı ihlallerine dikkati çeken Usta, Türkiye'nin 3,5 milyon Suriyeliye ev sahipliği yaptığını, söz konusu insanların diline, dinine, mezhebine, cinsiyetine bakılmadığını vurguladı.Batılıların tarihin yazılı ilk anayasası olarak kabul ettiği Magna Carta'yı hatırlatan Usta, "Biz çok daha öncesinde Medine Vesikası ile başlamışız bu işe. İnsanların dilinin, dininin, ırkının, cinsiyetinin ayırt edilmeksizin öncelikle bir yaşam hakkına sahip olduğunu kabul etmişiz." ifadesini kullandı.Usta, insan hakkı noktasında Türkiye'nin, kendini üstün gören, ders vermeye çalışan Avrupa ülkelerinin standardının üzerinde standarda sahip olduğunu dile getirdi.Türkiye'nin insan hakkı alanında geri çekilmeye çalışıldığını ifade eden Usta, bunlara rağmen Türkiye'nin iyi bir noktaya getirildiğini söyledi.

Usta, Türkiye'nin insan hakkı konusunda yaptıklarının vatandaşlara anlatılması gerektiğini belirterek, parti teşkilatlarında tüm illeri kapsayacak şekilde 7 ilde eğitim faaliyetlerine başlandığını bildirdi.Teşkilatlarla toplantılar yapıldığını, bu toplantılarda insan hakkı alanında gerçekleştirilenlerin ele alındığını dile getiren Usta, 3 gün süren eğitimlerde çeşitli bilgilerin sunulduğunu aktardı.İlk eğitimin Konya'da gerçekleştirildiğini söyleyen Usta, illerde insan hakları konusunda çalışan sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle de bir araya gelindiğini belirtti.
- "Hedefimiz Ulusal İnsan Hakları Politikasını oluşturmak"AK Parti'nin insan haklarıyla ilgili vizyonunun anlatıldığını vurgulayan Usta, şöyle devam etti:"Hedefimiz, 7 bölgedeki eğitimlerimizi tamamladıktan sonra, geri dönüşlerle, raporlarla birlikte Ulusal İnsan Hakları Politikamızı oluşturmak. 2023 vizyonu hedefimize adım adım ilerlemek için bir yol haritası çıkarmak."Leyla Şahin Usta, eğitimlerle insan hakları konusunda farkındalık ve bilinç oluşturulmasını hedeflediklerinin altını çizdi.AK Parti'nin, Ulusal İnsan Hakları Politikası'nda eğitimden sağlığa çeşitli alanların yer alacağını anlatan Usta, gelecek dönemlere ilişkin hedeflere de bu politikanın yön vereceğini bildirdi. - "2019'un ortalarında hazır hale getirilecek"Türkiye'ye dışarıdan bakarak eleştirmeye çalışanlara ayna tutmak istediklerine dikkati çeken Usta, Türkiye'nin neler yaptığının, hedeflerin anlatılacağını söyledi.

Eğitimlerin, gelecek yıl şubat ayında tamamlanacağını bildiren Usta, yapılacak çalışmalar neticesinde Ulusal İnsan Hakları Politikası'nı 2019'un ortalarında hazır hale getireceklerini kaydetti.

Sivil Toplum Kuruluşu Geri Çekilme Farkındalık Yol Haritası 2023 Vizyonu 

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