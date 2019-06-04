Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
AK Parti teşkilatı vatandaşlarla bayramlaştı

AK Parti teşkilatı vatandaşlarla bayramlaştı

bayramlaşma

Bayramlaşma 

-Yoğun katılım
-röportaj
-genel detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- AK Parti Şanlıurfa İl Teşkilatı, bünyesindeki Büyükşehir ve ilçe belediye başkanları, bayramın ilk günü vatandaşlarla bir araya gelerek bayramını kutladı. AK Parti Şanlıurfa İl Teşkilatı, bünyesindeki büyükşehir ve ilçe belediye başkanları, bayramın ilk günü vatandaşlarla bir araya gelerek bayramını kutladı. Özel bir mekanda gerçekleştirilen, bayramlaşma etkinliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Burada bir açıklama yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, tüm Şanlıurfa halkının bayramını kutladı. Beyazgül'e ziyaretleri sırasında ilçe belediye başkanları Metin Baydili, Mehmet Kuş, Mehmet Canpolat, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, AK Parti Grup Başkan Vekili Faruk Bayuk, Milletvekili Mehmet Ali Cevheri ve merkez ilçe kaymakamları eşlik etti.
İlgili Foto Galeriler
Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...
Teröristlerin Teslim Olma Anı GörüntülerdeTeröristlerin Teslim Olma Anı Görüntülerde
Bin Polisle Dev Uyuşturucu OperasyonuBin Polisle Dev Uyuşturucu Operasyonu
Terörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket EttiTerörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket Etti
Türkiye'de 19 Mayıs coşkusuTürkiye'de 19 Mayıs coşkusu
Bingölde 5 Odalı Sığınak Ve 60 Kiloluk Patlayıcı İmha EdildiBingölde 5 Odalı Sığınak Ve 60 Kiloluk Patlayıcı İmha Edildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı