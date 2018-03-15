AK Parti Şırnak teşkilatı bir araya geldi

- Yemekten detay - İl Başkanı İbrahim Halil Erkan'ın konuşması - Detay - AK Parti İl Başkanı Erkan: - "Bundan sonra hiç olmadığı kadar birlik ve beraberlik içerisinde geleceğin Şırnak 'ını inşallah hep birlikte inşa edeceğiz"ŞIRNAK (AA) - AK Parti Şırnak il yönetimi, partide daha önce görev almış partililerle yemekte bir araya geldi.AK Parti Şırnak İl Başkanlığı, bir otelde düzenlediği yemekle mevcut yöneticilerle parti yönetim kademelerinde daha önce görev almış isimleri bir araya getirdi.İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, etkinlikte yaptığı konuşmada, partide emek verenlerin güncelliğini koruduğunu belirtti. Kendi aralarındaki manevi bağları geliştirip daha güçlü olmayı hedeflediklerini dile getiren Erkan, şunları söyledi:"Biz huzuru dostluğu barışı istedikçe birileri huzurumuzu bozmaya çalıştı. Biz annelerimize değer verdikçe birileri onların gözyaşlarını döktü. Biz bu toplumun gelişmesini kalkınmasını istedikçe birileri bizlere ıstırap yaşattı. Bundan sonra hiç olmadığı kadar birlik ve beraberlik içerisinde geleceğin Şırnak 'ını inşallah hep birlikte inşa edeceğiz."Erkan, memlekette artık huzursuzluklara müsaade etmeyeceklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:"Teröre karşı net bir mesafe koymalıyız. Hak ve hakikat çerçevesinde sesimizin ne kadar gür çıkacağını bütün vatandaşlarımızın bilmesini isteriz. Şehrimizin huzurunu yeniden tesis ederken, bir yandan da yatırım ve kalkınması için mücadele veriyoruz."Yaşanabilir bir Şırnak için gereken her şeyin yapılacağını belirten Erkan, şunları kaydetti:"Yeni imar edilen Şırnak 'ı hep birlikte yapalım. Bizden sonra evlatlarımıza bırakacağımız bu güzide memleketi sadece yatırımlar açısından kalkınmış değil, huzur açısından da ihya edilmiş, insanların birbirine saygı duyduğu ve teröre asla pirim verilmediği bir Şırnak 'ı arzuluyoruz. Şırnak 'ı sizlerle beraber inşa edeceğiz. Şırnak , huzurun başkentidir. Şırnak , tarihinden bugüne kadar farklı farklı kültürleri bir arada barındırmış, farklı dinleri bir arada barındırmış, en güzel toplumlardan bir tanesidir ama her ne hikmetse terör varlığını gösterdiğinden beridir huzur kalmadı. Biz de huzuru ve barışı tesis etmek için mücadele veren neferler olacağız."