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27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Ak Parti Şehrim 2023 Otobüsü Bandırma'da

Ak Parti Şehrim 2023 Otobüsü Bandırma'da

Şehrim 2023 otobüsünden görüntü

Strateji Politika Basın Açıklaması Bakış Açısı 

-Vatandaşların ilgisi
-Ak Parti İlçe Başkanı Alp Bostancı'nın açıklamaları
-Düşüncelerini yazan vatandaşlar

( BALIKESİR )- Bandırmalıların ortak talebi il olmak BALIKESİR

- Ak Parti Çevre ve Şehir ve Kültür Başkanlığı'nın organizasyonuyla yola çıkan Şehrim 2023 Otobüsü Balıkesir'in Bandırma ilçesine geldi. Vatandaşların ortak talebi, Bandırma'nın il olması yönünde oldu. Şehrim 2023 Otobüsü önünde basın açıklaması yapan Ak Parti İlçe Başkanı Alp Bostancı "Bandırma'nın il olmasını istiyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 hedeflerine ulaşmak maksadıyla, kadim değerlerimizi, medeniyetimize has, bizi biz yapan birikimlerimizi korumak ve geliştirmek için politikalar üretiyoruz. Kimlikli şehirler kavramından yola çıkarak, tıpkı Türkiye'nin 2023 hedefleri gibi, her şehrin kendine özel 2023 hedeflerini ve vizyon planlarını ortaya koymak mekâni, sosyal, kültürel büyüme stratejilerini ve politikalarını masaya yatırmak, şehirlerimizi sürdürülebilir ve insan merkezli bir bakış açısı ile ele almak adına Şehrim 2023 projesi ile yola çıktık" dedi.
Başkan Bostancı, "Bandırma'nın marka bir kent olması için elimizden geleni yapıyoruz" şeklinde konuştu.
Bandırmalı vatandaşlar daha sonra görevliler tarafından verilen kartlara 2023 yılında nasıl bir Bandırma istediklerini yazdılar. Vatandaşların ortak talebi Bandırma'yı 2019 seçimlerinden önce il olarak görmek oldu.
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