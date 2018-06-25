Ak Parti'nin zaferi Stockholm'de ses getirdi



- STOCKHOLM



İsveç'in başkenti Stockholm'de Ak Partililer seçim sonuçlarını kendi lokallerinde izlediler. Resmi olmayan sonuçlara rağmen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından sonra, Stockholm sokakları İstanbul kutlamalarına benzedi. Ak Partililer ellerinde Turk ve Ak Parti bayraklarıyla Stockholm'ün Merkezi'nde çoşkularını dile getirdiler İsveç'te yapılan seçimlerde Akparti Stockholm üyelerinin yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı UETD İsveç Başkanı Özer Eken lokalde bulunan partililere teşekkür etti.

