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15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
AK Parti'nin gurbetçi başkan adayı - BİNGÖL

AK Parti'nin gurbetçi başkan adayı - BİNGÖL

- Gurbetçi Başkan adayının vatandaşla ile tokalaşması - Başkan adayı Hüseyin Gülçiçek'in konuşması AK Parti'nin gurbetçi başkan adayıBİNGÖL (AA) - AK Parti'nin Bingöl 'ün Yedisu ilçesinde belediye başkan adayı gösterdiği Hüseyin Gülçiçek, 18 yıl yaşadığı Avusturya'dan edindiği tecrübelerle doğup büyüdüğü ilçeye hizmet yapmaya geldiğini belirtti.
Bingöl 'ün 2 bin 850 nüfuslu Yedisu ilçesine bağlı Döşengi Mahallesinde dünyaya gelen ve burada büyüyen Gülçiçek, 2001'de Avusturya'nın Viyana kentine gitti.Bir akrabasının yanında işe başlayan Gülçiçek, ticari zekası sayesinde kısa sürede kendi işini kurarak, işçi iken işveren durumuna geldi.Evli ve 3 çocuk babası olan Gülçiçek, 18 yıllık gurbet hayatında edindiği tecrübeleri, doğup büyüdüğü topraklarda hizmete dönüştürmek için siyasete atıldı.AK Parti'den Yedisu Belediye Başkanlığına aday gösterilen Gülçiçek, vaatlerini ve projelerini vatandaşlara anlatmak için kapı kapı dolaşarak seçim çalışmasını sürdürüyor.İlçenin daha iyi hizmet alması gerektiğine inandığı için siyasete atıldığını anlatan Gülçiçek, gurbette yaşadığı 18 yıl boyunca Yedisu ile bağını hiçbir zaman koparmadığını, yaz tatillerini ilçede geçirdiğini, dolayısıyla ilçenin sorunlarına hakim olduğunu söyledi.

Gülçiçek, Yedisu'ya gönülleri yapmaya geldiğini ifade ederek, şöyle konuştu:"Güzel ilçeme en iyi şekilde hizmet etmeye geldim. Yedisu için kapsamlı bir düğün salonu yapacağız. Şehir planı, ana cadde ve ışıklandırma, küçük sanayi sitesi, apart otel, konuk evi, çocuk oyun parkları, semt pazarı, taziye evleri, hayvan pazarı ve kesimhane, gençlik merkezi gibi daha birçok projeyi hayata geçireceğiz. Ayrıca Yedisu fasulyesinin tanıtımı ve yaygınlaştırılması için üreticilere destek vereceğiz. Güzel ilçemizi modern bir şehir yapmak için ne gerekiyorsa yapacağız."

Başkan Adayı Gençlik Merkezi Hayvan Pazarı Semt Pazarı Sanayi Sitesi 

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