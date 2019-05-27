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27 Mayıs 2019 Pazartesi günü yayınlandı
AK Parti Niğde İl Başkanlığı'ndan '27 Mayıs Darbesi' açıklaması

AK Parti Niğde İl Başkanlığı'ndan '27 Mayıs Darbesi' açıklaması

açıklamadan görüntü

Askeri Darbe Basın Açıklaması Darbe Girişimi 

-detaylar
-açıklama yapan sorumlu
-sergi

( NİĞDE ) NİĞDE

- AK Parti Niğde İl Başkanlığı İl İnsan Hakları Kurulu Başkanlığı tarafından 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin yıl dönümü dolayısıyla basın açıklaması yaptı. AK Parti Niğde İl Başkanlığı İl İnsan Hakları Kurulu Başkanlığı 27 Mayıs 1960 askeri darbesini unutmadı. Kurul üyeleri Niğde Ömer Halisdemir Meydanında düzenlediği basın açıklamasında askeri darbeleri kınadı. Basın açıklamasını yapan İl İnsan Hakları Kurulundan sorumlu İl Başkan Yardımcısı Özgür Hakan Bilgili, "Üzerinden yarım asırı aşkın bir süre geçmesine rağmen 27 Mayıs darbesinin benzer senaryosu 15 Temmuz darbe girişiminde tekrar karşımıza çıkarılsa da milletimiz bu oyuna izin vermemiştir. 2016 yılında gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe girişimine karşı sokağa çıkan milletimiz bir daha darbelere geçit vermemek için meydanlara dökülmüştür. Hain darbe girişimine karşı göğsünü siper eden milletimiz eski Türkiye'de koalisyonlara yenik düşen istikrar sağlayamayan dönemleri kapatmıştır" dedi.

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