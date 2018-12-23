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23 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
AK Parti'li kadınlar atık kumaştan bez çanta yaptı - BİNGÖL

AK Parti'li kadınlar atık kumaştan bez çanta yaptı - BİNGÖL

Atık kumaşlardan torba yapan kadınlar, kadınlar dikim yaparken, hazırlanan torbaların ütü yapılması, boyanması ve desteylar ile AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tuğba Varolgüneş ile röportajAK Parti'li kadınlar atık kumaştan bez çanta yaptıBİNGÖL (AA) - AK Parti Bingöl Kadın Kolları üyeleri, Sıfır Atık Projesi'ne destek vermek için atık kumaştan 200 bez çanta yaptı.AK Parti Bingöl Kadın Kolları Başkanı Tuğba Varolgüneş, yaptığı açıklamada, üyelerinin tekstil fabrikalarından topladıkları atık kumaşları, Halk Eğitimi Merkezinde 200 bez çantaya dönüştürdüğünü söyledi.

Türkiye'de 1 Ocak itibarıyla marketlerde naylon poşet kullanımını ücretli hale getiren düzenlemeye işaret eden Varolgüneş, şöyle konuştu:"Atık kumaşları biçtik, diktik ve bez çanta haline getirdik. Sıfır Atık Projesi'ne dikkat çekmek amacıyla da dikilen çantaların üzerine boyayla 'Sıfır Atık' yazdık. Bu diktiğimiz çantaları 3 gün boyunca semt pazarında halka ücretsiz dağıtıp, Sıfır Atık Projesi ile ilgili bir farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz."

Fabrika Market Farkındalık Semt Pazarı Naylon Poşet 

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