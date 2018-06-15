AK Parti Konya Teşkilatında bayramlaşma

-AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı'nın konuşması

-Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın konuşması

-AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun'un konuşması

-Genel ve detay



( KONYA -HD) KONYA



- AK Parti Konya İl Teşkilatı, Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda bir araya gelerek bayramlaştı. Seçim Koordinasyon Merkezinde (SKM) gerçekleştirilen bayramlaşma töreninde konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, "Bugünü ve seçim gününü saymıyoruz son 8 günümüz kaldı. 8 gün seferberlik günü arkadaşlar. Hep beraber gece demeyeceğiz, gündüz demeyeceğiz. Zaten şükürler olsun geceler kalktı sabahlara kadar saat 4’lere, 5’lere kadar çalışmalar yaptık. Neticeyi Allah verecek, neticeyi Allah tayin eder. Bugüne kadar kim çalıştı da Allah mahcup etti, mahsun etti. Hiç mahcup da etmedi, mahcup da etmedi. Yeter ki biz ihmal etmeyelim. Keşke şunu da yapsaydık demeyelim 24 Haziran günü” şeklinde konuştu.

"Yasin Börü'yü Kurban Bayramında şehit ettiler" Suruç’ta AK Partililere yönelik gerçekleştirilen saldırılara değinen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, “Bölücü örgüt ve yandaşları Kandil'deki, Afrin'deki, Fırat Kalkanı'ndaki yenilgileri Cudi'deki, Gabar'daki yenilgileri kapatmak için örgüt yandaşlarını etraflarında toparlayabilmek için bu tür eylemler sapıyorlar. Teşkilat mensuplarımızın üzerine gelmeye çalışıyorlar. Milletvekilimizin kardeşi vefat etti. 4 kişi vefat etti. Kürt kardeşlerimiz bunlara pirim vermediğini görünce ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Ama Allah'ın izniyle 1 hafta sonra göreceğiz, bizim milletimiz Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkezi ile 81 milyon yek vücut bütün bölücülere karşı bütün yandaşlarına karşı taş gibi, kaya gibi duracak. Onlara fırsat vermeyecek. Kürt kardeşlerimizden karşılık bulamayan örgüt kendi yandaşlarını derleyip toparlayıp baskı kurmak amacında. Ama devletimiz Allah'ın izniyle polisiyle, askeriyle, korucusuyla onlara göz açtırmayacak. İlk defa bedel ödemedik. İl başkanlarımızı, kadınlarımızı, gençlerimizi şehit ettiler. Bayram günleri ilk defa değil; Yasin Börü’leri Kurban Bayramında şehit ettiler. Ama o bölgede bizim insanımız pes etmedi. Yine pes etmeyeceğiz” şeklinde konuştu.

"İnşallah 24 Haziran akşamı da ikinci bir bayramı hep birlikte kutlayacağız" Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Uğur İbrahim Altay, çok yoğun bir Ramazan geçirdiklerini belirterek, “Bir taraftan mahalle iftarları, ilçe buluşmaları, bir taraftan da seçim çalışmaları. Ama Elhamdülillah bereketli bir Ramazan oldu. Konya, Ramazan'ın en güzel yaşandığı şehirlerden birisi oldu. Özellikle Kadir Gecesinde ve bugün bayram sabahında da Mevlana Meydanında tüm Türkiye tüm dünyaya dostluk ve kardeşlik mesajları verdik. Bayramı eda ediyoruz. İnşallah bu bayram tüm İslam aleminin kurtuluşuna vesile olacak bir bayram olsun. İkinci bir bayram için bütün hazırlıklarımızı yaptık. İnşallah 24 Haziran akşamı da ikinci bir bayramı hep birlikte kutlayacağız” ifadelerini kullandı. "İnşallah 24 Haziranda da yeni bir rekoru bu şehirde gerçekleştireceğiz" AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya'nın 2002 seçimlerinden bugüne kadar AK Partinin arkasında olduğunu söyledi.



Başkan Angı, "Bu partinin sahibi oldular ve her seçimde de yeni bir rekorla Türkiye’de kendinden söz ettirdiler. İnşallah 24 Haziranda da yeni bir rekoru bu şehirde gerçekleştireceğiz. Kıymetli hemşehrilerimiz bunun heyecanını yaşıyorlar. Bizlerde teşkilat kademelerinde görev yapan neferler olarak inşallah hem Cumhurbaşkanımıza verilecek oylarda hem de milletvekili seçimlerinde en yüksek oyu partimiz adına gerçekleştirip, Türkiye ortalamasının olabildiğince yukarıya çıkmasına fırsat bulmuş oluruz inşallah. Bu bayramlaşma vesilesiyle, Seçim Koordinasyon Merkezimize teşriflerinizden dolayı hepinizi ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Üçüncü bayram günü Mevlana Kültür Merkezinde tüm sahaya yayılacağımız tüm teşkilat kademelerindeki kardeşlerimiz ve gönüllülerimiz ile birlikte bayramı yine sahada geçirmiş olacağız. Saat 10’dan itibaren alanda toplanıp 11’de startı vermiş olacağız inşallah” dedi.

SKM'de gerçekleştirilen bayramlaşma törenine, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, AK Parti Konya Milletvekilleri ve 27. dönem Milletvekili adayları ile partililer katıldı.



