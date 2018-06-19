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19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
AK Parti klibi büyük ilgi gördü - İSTANBUL

AK Parti klibi büyük ilgi gördü - İSTANBUL

- AK Parti klibiAK Parti klibi büyük ilgi gördü - Özgür Sivil İttifak Hareketi tarafından hazırlanan AK Parti klibi, sosyal medyada büyük beğeni topladıİSTANBUL (AA) - Bir grup genç tarafından oluşturulan Özgür Sivil İttifak Hareketi'nin hazırladığı AK Parti klibi, sosyal medya kullanıcılarından büyük ilgi gördü."24 Haziran seçimlerinde lider Türkiye için kendi partinle, AK Partiyle İttifak'a hazır mısın?" sloganıyla yola çıkan Özgür Sivil İttifak Hareketi, sosyal medya takipçilerini kliple, 24 Haziran gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde AK Parti'yi desteklemeye davet etti.Özgür Sivil İttifak Hareketi'nin hazırladığı, Türkiye'nin 16 yıllık AK Parti geçmişini özetleyen ve yeni dönemi lider Türkiye temasıyla işleyen klip, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Sosyal Medya İran Seçimleri Grup Genç 

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