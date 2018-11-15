Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
AK Parti Karaman Milletvekili Eser’in amcası evinde ölü bulundu

AK Parti Karaman Milletvekili Eser’in amcası evinde ölü bulundu

Evin önünde bekleyen ambulans

Polis Sağlık Ekibi Cenaze Kalp Krizi İsviçre 

-Cenazenin morga kaldırılması
-Evin önünde bekleyen Eser’in yakınları

( KARAMAN ) KARAMAN

– AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser’in amcası Recep Eser evinde ölü bulundu. Olay, akşam saatlerinde Sümer Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Recep Eser’den (50) haber alamayan yakınları kontrol etmek için evine gitti. Eve gelen yakınları kapıyı açarak içeri girdiklerinde Eser’i yerde kıpırdamadan yatar vaziyette buldu. Bunun üzerine hemen sağlık ekibi ile polise haber verildi.
Eve gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Eser’in hayatını kaybettiği tespit edildi. Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından Eser’in cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Eser’in kalp krizi geçirerek ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Olayın duyulmasının ardından AK Parti Karaman İl Başkanı Mehmet Er ile Merkez İlçe Başkanı Mustafa Atabay da eve gelerek bilgi aldı. Recep Eser’in İsviçre’den birkaç gün önce Karaman’a geldiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı