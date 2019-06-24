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24 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
AK Parti İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım, sandık başında hayatını kaybeden Özgür Zengin’in cenazesine katıldı

AK Parti İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım, sandık başında hayatını kaybeden Özgür Zengin’in cenazesine katıldı

Cenaze

Ali Yıldırım Beyin Kanaması Cenaze Namazı Gözyaşı Basın Mensupları 

-Binali yıldırım detayı

( İSTANBUL )- Yıldırım, acılı babayı hiç yalnız bırakmadı İSTANBUL

- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, dün hayatını kaybeden AK Parti’nin sandık görevlisi Özgür Zengin’in cenazesine katıldı.
Yıldırım, Zengin’in acılı babasını cenazede bir an olsun yalnız bırakmadı. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminde Ak Parti’nin sandık görevlisi olan ve seçim sırasında geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Özgür Zengin’in cenazesine katıldı.
30 yaşında hayatını kaybeden Zengin’in cenaze namazı, Hz. Ebubekir Camiinde ikindi namazına müteakiben kılındı. Cenazeye katılan Zengin’in yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Binali Yıldırım, bir an olsun yanından ayrılmadığı Zengin’in acılı babasını teselli etti. Yıldırımın acılı babayı teskin ederken duygusal anlar yaşadı. Yıldırım, cenazeye katılan bazı vatandaşların fotoğraf çektirme isteklerini de geri çevirmedi. Ardından Yıldırım, basın mensuplarına açıklama yapmadan camiden ayrıldı.
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