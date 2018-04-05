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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan: '4 kişi katledildi. Emniyet, savcılık, başsavcılık gerekli işlemleri başlattı'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan: '4 kişi katledildi. Emniyet, savcılık, başsavcılık gerekli işlemleri başlattı'

fakülte önünden detay

Başsavcı Fakülte Başsavcılık Avcılık 

-olay yerinden görüntüler
-Karacan'ın açıklamaları
-detaylar

( ESKİŞEHİR ) AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan: "4 kişi katledildi. Emniyet, savcılık, başsavcılık gerekli işlemleri başlattı" ESKİŞEHİR

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde 4 kişinin öldürülmesine ilişkin açıklamada bulundu.
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