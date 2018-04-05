Güncel Videolar
«geri
1
ileri»
Genişlet
Işıklar
Sitene Ekle
05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan: '4 kişi katledildi. Emniyet, savcılık, başsavcılık gerekli işlemleri başlattı'
fakülte önünden detay
-olay yerinden görüntüler
-Karacan'ın açıklamaları
-detaylar
( ESKİŞEHİR ) AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan: "4 kişi katledildi. Emniyet, savcılık, başsavcılık gerekli işlemleri başlattı" ESKİŞEHİR
- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde 4 kişinin öldürülmesine ilişkin açıklamada bulundu.