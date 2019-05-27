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27 Mayıs 2019 Pazartesi günü yayınlandı
AK Parti Gaziantep İl Teşkilatından 27 Mayıs açıklaması

AK Parti Gaziantep İl Teşkilatından 27 Mayıs açıklaması

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Şehit Özgürlük Askeri Darbe Basın Açıklaması Cunta 

-genel detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- AK Parti Gaziantep İl Teşkilatı, 27 Mayıs 1960 askeri darbenin yıldönümü nedeniyle basın açıklaması yaptı. AK Parti Gaziantep İl Başkanlığında düzenlenen basın açıklamasını AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci okudu. 27 Mayıs darbesindeki demokrasi şehitleri ve darbecileri unutmadıklarını belirten Özkeçeci, "Milli ve manevi değerlerimizi Anadolu topraklarından silmeye çalışan tek parti CHP’sinin antidemokratik uygulamalarını izale eden merhum Menderes, özellikle din ve vicdan özgürlüğü adına atığı adımlarla milletimizin gönlünde taht kurmuştur. Tek parti rejiminin en büyük ayıplarından olan Türkçe ezanı özüne döndürerek, Anadolu’nun dağında taşında, havasında suyunda Ezan-ı Muhammedi’nin tekrar yankılanmasını sağlamıştır. Tek partili hayattan kalma sorunlara çözüm getiren Menderes’in halkla kurduğu sıkı bağdan rahatsız olanlar yalan ve iftiralarla algı oluşturarak darbeye zemin hazırlamıştır. Milletin iradesini hiçe sayan cuntacı zihniyet, demokratik yönetime antidemokratik yöntemlerle el koyarak seçilmiş yöneticileri tutuklamış ve Yassıada’da hukuk dışı yargılamaların ardından darağacına göndermiştir. Demokrasimizin ve özgürlüklerimizin daim olması adına başta Adnan Menderes ile Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan olmak üzere tüm demokrasi şehitlerimizi ve onları şehit eden demokrasi düşmanlarını unutmadık, unutmayacağız. 27 Mayısların, 12 Eylüllerin, 28 Şubatların, 15 Temmuzların bir daha asla yaşanmamasını temenni ediyor ve darbe dönemlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle, minnetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.
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