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09 Mart 2020 Pazartesi günü yayınlandı
AK Parti Çorum İl Başkanı Ahlatcı’dan İdlip gazisine ziyaret

AK Parti Çorum İl Başkanı Ahlatcı’dan İdlip gazisine ziyaret

ziyaretten görüntü,

Geçmiş Olsun Hain Saldırı İdlib Rejim Saldırı 

-Yusuf Ahlatcı ve gazinin açıklamaları,
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( ÇORUM )- AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı: “Bir evladım feda olsun memleketimize” ÇORUM

- AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Suriye'nin İdlib kentinde Esad rejimi tarafından gerçekleştirilen hain saldırıda yaralanan P. Kom. Uzm. Çavuş Salih Doğuhan Arslan’ı ziyaret etti. AK Parti Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir ve parti yöneticilerinin de bulunduğu ziyarette Gazi Uzm. Çavuş Arslan ve ailesiyle bir süre görüşen Ahlatcı, kahraman Mehmetçiğe geçmiş olsun dileklerini iletti. Allah’ın devlete zeval vermemesi için temenni de bulunan Ahlatcı, “Hain saldırının ardından İHA ve SİHA’larla 3 bine yakın rejim askeri öldürülürken, birçok hedef vuruldu. O beğenmedikleri İHA ve SİHA’lar varya onlarla yok ettik. Yerli ve milli silah sanayi derken bunu kast ediyorduk” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir emri ile savaşmaya hazır olduğunu dile getiren Ahlatcı, “Benimde bir evladım var oda feda olsun memlekemize. Ben inanıyorum ki kadınıyla, erkeğiyle herkes oraya gider. Türk milleti askerinin yanında. Dualarımız sizinle. Allah ordumuzu korusun ve muzaffer eylesin” dedi.
Geri döneceğim birliğimden başka yere de gitmem Ziyaretlerinden dolayı AK Partili yöneticilere teşekkür eden P. Kom. Uzm. Çavuş Salih Doğuhan Arslan da, raporunun bitmesinin ardından görev yerine döneceğini belirterek, “Başka yere gitmem. Görev yerime geri döneceğim” dedi.

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