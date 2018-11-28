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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
AK Parti Çorum Belediye başkan adayı Aşgın

AK Parti Çorum Belediye başkan adayı Aşgın

- - AK Parti Çorum Belediye başkan adayı Halil İbrahim Aşgın için hazırlanan tanışma toplantısından detaylar - Halil İbrahim Aşgın'ın konuşmasıÇORUM (AA) - AK Parti Çorum Belediye Başkan Adayı Halil İbrahim Aşgın, 19 mega ve 100'e yakın sosyal belediyecilik projesi hazırladığını ve kısa süre içerisinde kamuoyu ile paylaşacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından TBMM'deki AK Parti grup toplantısında 20 belediye başkan adayı ile birlikte Çorum Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan Aşgın, AK Parti il teşkilatı ile tanışma toplantısında bir araya geldi.AK Parti İl Başkanı Mehmet Karadağ seçim çalışmalarına vakit kaybetmeden başlayacaklarını söyledi.

Teşkilatın her bir mensubunun, en az belediye başkan adayı kadar çalışacağını dile getiren Karadağ, " Çorum 'da AK Parti belediyeciliğini rekor bir oyla sürdürmeye devam edeceğiz. Bunun için çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayacağız." ifadesini kullandı.Belediye başkan adayı Aşgın da göreve gelmesi durumunda AK Parti'nin örnek belediyecilik anlayışını sürdüreceğini kaydetti.
Türkiye'ye örnek olacak belediyecilik projelerini hayata geçireceklerini ifade eden Aşgın, "Aday adaylığı süreciyle birlikte bir proje ekibi oluşturdum. Ekibimizle birlikte Çorum için 19 mega proje ve 100'e yakın sosyal belediyecilik projesi hazırladık. Bu projelerimize son şekillerini veriyoruz. Yakında kamuoyu ile paylaşacağız. Bu projelerle daha yaşanabilir bir Çorum inşa edeceğiz. Kadın dostu, çocuk dostu, engelli dostu, yaşlı dostu bir Çorum 'u hep birlikte inşa edeceğiz." dedi.

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