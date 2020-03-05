AK Parti Aksaray İl Başkanı Altınsoy: “Bu apaçık bir edepsizliktir”

-Başkan Altınsoy açıklama



( AKSARAY ) AK Parti Aksaray İl Başkanı Altınsoy: “(Engin Özkoç’un açıklamaları)Bu apaçık bir edepsizliktir” AKSARAY



- AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’un TBMM’de yaptığı açıklamaya sert bir dille cevap vererek, “Bu ahlaksız sözleri siyasi eleştiri değil; apaçık bir edepsizliktir” dedi.

AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Özkoç’un Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) yaptığı açıklamayı değerlendirdi. Belediye Başkanı Evren Dinçer, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Muammer Tüzün, Kadın Kolları Başkanı Ferhan Polat ile birlikte bir basın açıklaması yapan İl Başkanı Altınsoy, “Bilindiği üzere ülkemiz Suriye’de kendi halkını katleden zalim bir rejime ve terör örgütlerine karşı amansız bir mücadele vermektedir. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz günlerden geçmekteyiz. Şehitlerimiz var, gazilerimiz var. Milletimizin bu acıyla kalbi yanarken CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında, -burada tekrar etmeyi zül addettiğimiz sözlerle ülkemizin birliğini-bütünlüğünü ve beraberliğini temsil eden Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaretler savurmuştur. Öncelikle Engin Özkoç’un Cumhurbaşkanımıza yönelik bu sözlerini misliyle kendisine iade ediyoruz. Üstüne basa basa söylüyoruz Engin Özkoç’un bu ahlaksız sözleri siyasi eleştiri değil; apaçık bir edepsizliktir. Kendisini derhal istifaya davet ediyoruz. Vatan haini kimdir? Vatan haini Türkiye’nin kiminle problemi varsa o ülkenin kucağına koşanlardır! Yurt dışında Türkiye aleyhine lobi yapanlardır! PKK’nın siyasi uzantılarıyla ortaklık yapanlardır. 17- 25 Aralık darbe girişimi sonrası FETÖ ile işbirliği yapanlardır. Darbe şakşakçılarıdır. Cumhurbaşkanımızın şerefi, onuru, haysiyeti 83 milyon vatandaşımızın, ülkemizin onuru, şerefi ve haysiyetidir” dedi.

“Türkiye’yi uzun zamandan beri karıştırmak isteyenlerin maşalığını yapmaktadır” Bu hakaretin sadece Cumhurbaşkanına değil onun temsil ettiği makama da yapıldığını sözlerine ekleyen Başkan Altınsoy, “Gözünü siyasi ve şahsi hırs bürümüş bir grup başkanvekili şirazeden çıkarak kin ve nefret dolu bir tavırla pervasızlık yapmıştır. PKK-PYD’nin, Esad’ın inlerine düşen her SİHA bombası CHP’de rahatsızlığa yol açmaktadır. Bu pervasızlık, hazımsızlıktan kaynaklanmaktadır. CHP, Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye düşmanlarına karşı kararlı duruşunu bir türlü hazmedememektedir. Öyle anlaşılıyor ki, CHP’nin bu grup başkanvekili, Türkiye’yi zayıflatmak isteyen lobilerin, sinsi Esad destekçilerinin, terör yandaşlarının ve Türkiye’yi uzun zamandan beri karıştırmak isteyenlerin maşalığını yapmaktadır. Bu utanç; CHP tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. Son olarak şunu ifade etmek isteriz ki; 5 grup başkanvekili, 290 milletvekili ve tüm AK Parti ailesi olarak bu ahlaksız sözleri söyleyen CHP Grup Başkanvekiline karşı yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağız ve hukuk düzeni içerisinde kendisinden mutlaka hesap soracağız. Bir kez daha şehitlerimize rahmet, ailelerine, sevenlerine ve yüce Türk Milletimize baş sağlığı, yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyorum. Bahar kalkanı harekatındaki kahraman ordumuzun da Rabbim yar ve yardımcısı olsun” şeklinde konuştu.

(YC-FM-



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