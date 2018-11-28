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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
AK Parti adayına coşkulu karşılama - BİTLİS

AK Parti adayına coşkulu karşılama - BİTLİS

- Bitlis Belediye Başkanlığı Adayı Nasrullah Tanglay'ın karşılanmasından detaylar - Tanglay'ın konuşması - Bitlis Milletvekili Cemal Taşar'ın konuşması - Bitlis Milletvekili Vahit Kiler'in konuşmasıAK Parti adayına coşkulu karşılamaBİTLİS (AA) - AK Parti'nin yerel seçimlerde Bitlis Belediye Başkanlığına aday gösterdiği Nasrullah Tanglay, kentte coşkuyla karşılandı.AK Parti Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda Bitlis Belediye Başkanlığına adaylığı açıklanan Tanglay, milletvekilleri Cemal Taşar ve Vahit Kiler ile Ankara dönüşü Muş Havaalanı'ndan konvoy eşliğinde parti binasına geldi.Burada davul zurna eşliğinde karşılanan Tanglay, partililer ve vatandaşlarla tokalaştı.Tanglay, yaptığı konuşmada, 31 Mart gecesindeki zaferi hep birlikte taçlandıracaklarını söyledi.

Kentte imar çalışmaları ve sosyal belediyeciliğe ağırlık vereceklerini anlatan Tanglay, "Sadece ben değil tüm Bitlis belediye başkanı olacak. Herkes konuşup derdini anlatacak. Hem imar çalışmaları yapacağız hem de sosyal faaliyetler yürüteceğiz. En önemlisi gönül belediyeciliği yapacağız, gönüllerde olacağız. Hep beraber belediyecilik yapacağız." dedi.
Milletvekili Cemal Taşar da adayları Tanglay'ın Bitlis 'te belediyecilik anlamında çok önemli çalışmalar yapacağına inandığını dile getirerek, "Belediyemiz, maddi ve manevi hiç bir desteği olmayan başka yerlere ve şahıslara gitmesin. Sakın geçmişte olduğu gibi Bitlis 'i başkalarına bırakmayalım." şeklinde konuştu.
Milletvekili Vahit Kiler ise çok önemli bir seçimin arefesinde olduklarını aktararak, " Bitlis , tarihinde hayal edemediği yatırımları görecek" diye konuştu.

Belediye Başkanı Yerel Seçimler Görece Davul Zurna Yerel Seçim 

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