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20 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Ailesiyle kavga edip polise direnen kişi gözaltına alındı - ADANA

Ailesiyle kavga edip polise direnen kişi gözaltına alındı - ADANA

- Polis ekiplerinin madde bağımlısını ikna etmesi - CAN - KUR ekipleri - Madde bağımlısının konuşması Adana 'da ailesiyle kavga edip polise direnen kişi gözaltına alındıADANA (AA) - Adana 'da ailesiyle kavga etmesinin ardından evin çatısına çıkarak polise direnen şüpheli gözaltına alındı.Merkez Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde E.K'nin ailesiyle kavga ettiği ihbarı üzerine polis ekipleri adrese gitti.Polisleri gören E.K, çatıya çıkıp kapıyı kilitleyerek yanına kimsenin yaklaşmasına izin vermedi.Bunun üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri de sevk edildi.Sinir krizi geçiren ve eline geçenleri çatıdan aşağıya atan E.K'yi mahalle sakinleri uzun uğraşlar sonucu ikna etti.E.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Polis Madde Bağımlısı Polis Ekipleri 

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