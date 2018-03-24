Aileler çocuk parklarına güvenlik kamerası istiyor

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( İSTANBUL )- Çocuk Parklarına Güvenlik Kamerası Kampanyası’na ailelerden destek İSTANBUL



- Çocuklara karşı taciz ve tecavüz olaylarına dur demek için başlatılan "Çocuk parklarına güvenlik kamerası" kampanyası ailelerden büyük destek görüyor. Birçok aile, çocukların zamanının büyük bir bölümünü geçirdiği oyun parklarına kameralar yerleştirilmesi konusunda belediyelere çağrıda bulundu. Son dönemlerde sıkça gündeme gelen çocuk kayıpları, taciz ve tecavüz olaylarına dur demek için "Çocuk parklarına güvenlik kamerası" kampanyası başlatıldı. Bu kapsamda çok sayıda aile, çocuklarının zamanının büyük bir bölümünü geçirdiği oyun parklarına kameralar yerleştirilmesi konusunda belediyelere çağrıda bulundu. Kampanyaya destek veren ve kameraların caydırıcı olabileceğini belirten aileler, güvenlik kameraları sayesinde zanlıların da kolaylıkla tespit edilebileceğini dile getirdi. Aileler, çocukların parklarda güvenle oynayabilmesi için herkesi "Çocuk parklarına güvenlik kamerası" kampanyasına destek vermeye davet etti. “Kötü bir şey olduğunda geri dönüp izlenmesi için çok önemli” Parklarda güvenlik kameralarının bulunmasının çocukların güvenliği için önemli olduğunu belirten Pınar Beşiktepe, “Her yaş grubundan çocuk oluyor parkta çevresi kapalı olmuyor. Gözden kaçan şeyler olabiliyor. Onların takip edilmesi ya da kötü bir şey olduğunda geri dönüp izlenmesi için çok önemli bence. Sanırım şu anda böyle bir uygulama hiç yok” dedi.

“Çalışmalar yapılırsa bizim için çok iyi olur” Çocukların güvenliğin sağlanması için yapılabilecek tüm çalışmaların yapılması gerektiğini belirten Aysun Deniz, “Güvenlik kamerası ve etrafın kapalı olmaması bizim için en büyük sorun. Çocuklar gözümüzün önünde olmuyor, çalışmalar yapılırsa bizim için çok iyi olur. Parklarda güvenliğin artırılması gerekli” ifadelerini kullandı.

