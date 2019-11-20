Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Hastaneden görüntü alınması

Hastane Jandarma Cenaze Silahlı Kavga Gesi 

-Cenazenin morga kaldırılması
-Detaylar
-fotoğraflar
-
-açık isim:
-Ercan Buyurukcu
-Ersin Buyurukcu
-Sami Baki
-Seher Baki

( KASTAMONU -ÖZEL) KASTAMONU

- Kastamonu’da iki aile arasında henüz bilinmeyen bir sebeple meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişide yaralandı. Olay Kastamonu’nun Daday ilçesine bağlı Ertaş köyü Üyücek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Buyurukcu ve Baki aileleri arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Ercan B.(25) ve Ersin B.(31) kardeşler ellerinde kürek ve balta ile Sami B.(59) ve eşi Seher B.’ye saldırdığı öne sürüldü. Bunun üzerine Sami B.'de silahla Ercan B. ve Ersin B. kardeşlere karşılık verdi. Kavgada Sami B., kafasından balta ile yaralanırken, eşi Seher B.’de aldığı darbelerle yaralandı. Kurşunların hedefi olan 25 yaşındaki Ercan B. ise, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Ersin B.'de kasık bölgesinde yaralandı. Yaralılar ambülanslarla Kastamonu ve Daday’da bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Köyde geniş güvenlik önlemleri alan jandarma ekiplerinin ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Ercan B.’nin cenazesi, Daday Devlet Hastane'sinin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı