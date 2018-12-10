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10 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Aile faciasının kurbanları defnedildi

Aile faciasının kurbanları defnedildi

Cenaze evi taziye çadırı ve ölenlerin yakınları

Kabristan Ölenlerin Yakınları Uzaklaştırma Cezası Sağlık Ekipleri Saldırı 

-Tabutların getirilişi ve yakınları tabut başında
-Bir yakını ağlayarak tabutların başına geliyor
-Yakınlarının tabutun başında ağlaması
-Tabutun omuzlanarak götürülmesi
-Fotoğraflar

( OSMANİYE ) -- Osmaniye'de evden uzaklaştırma cezası alan kocası tarafından öldürülen Hürü Ergi ve oğlu Oğuzhan Ergi’nin cenazeleri Düziçi ilçesinde toprağa verildi OSMANİYE

- Osmaniye’nin Dereli Köyü'nde evden uzaklaştırma cezası alan kocası tarafından öldürülen Hürü Ergi ve oğlu Oğuzhan Ergi’nin cenazeleri yapılan otopsinin ardından Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde toprağa verildi.
Edinilen bilgiye göre olay dün gece saatlerinde merkeze bağlı Dereli köyünde yaşandı. Köyde çiftçilik yapan Kemal Ergi iddiaya göre, son 1 yıldır eşi ve ailesiyle şiddetli geçimsizlik yüzünden sık sık kavga etmeye başladı.
Son olarak eşi Hürü Ergi kocasından şikayetçi olarak evden uzaklaştırma cezası aldırdı. Bir haftalık evden uzaklaştırma cezası dolan Kemal Ergi eve gelerek eşi ve çocuklarıyla tartışmaya başladı.
Tartışma büyüyünce Kemal Ergi evde bulunan av tüfeği ile evin içinde rast gele ateş açarak Eşi Hürü Ergi, çocukları Oğuzhan Ergi (27), Meryem Ergi (17), Emre Ergi (22) ve Didem Ergi'yi vurarak ağır yaraladı. Silah sesi üzerine eve koşan komşuları korkunç manzara ile karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri silahla vurulan Hürü Ergi ve Oğuzhan Ergi'nin öldüğünü belirledi. Olayda yaralanan Meryem, Emre ve Didem Ergi ambulanslarla Osmaniye'deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayda hayatını kaybeden anne Hürü Ergi ve oğlu Oğuzhan Ergi’nin cenazeleri otopsi için gönderildikleri Adana Adli Tıp Kurumundan yakınları tarafından alınarak Hürü Ergi’nin baba evi olan Osmaniye’nin Düziçi ilçesine getirildi.
Burada baba evinden alınan helalliğin ardından gözyaşları içinde Düziçi kabristanlığına defnedildi. Öte yandan saldırıyı gerçekleştiren Kemal Ergi’nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. (SLÇ-
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