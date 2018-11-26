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26 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Aile boyu uyuşturucu sevkiyatı 'Alfi''ye takıldı

Aile boyu uyuşturucu sevkiyatı 'Alfi''ye takıldı

Narkotik köpeğin araması

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-Uyuşturucu olan yeri bulması
-Polislerin uyuşturucuları çıkarması
-Uyuşturucular ile narkotik köpek Alfi detay

( KAHRAMANMARAŞ ) Aile boyu uyuşturucu sevkiyatı 'Alfi'ye takıldı- Kahramanmaraş’ta 8 kilo esrar ele geçirildi KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta bir otomobilde yapılan aramada motor kaputu altına gizlenmiş 8 kilogram esrar ele geçirildi. Şüphe çekmemek için kendilerine aile süsü veren 6 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi Çağlayancerit yolu üzerindeki uygulama noktasında 23 AV 753 plakalı aracı durdurdu. Dedektör köpeği Alfi'nin tepki vermesi üzerine yapılan aramada otomobilin motor kaputu altına zulalanmış 8 kilogram esrar maddesi bulundu. Polis, 5 paket halindeki esrarın motor kaputu altındaki bölmelere parça parça gizlendiğini belirledi. Kendilerine aile süsü veren otomobildeki Ozan A. ve Hasgül G. ile 2 kadın ve 2 çocuk ise emniyete götürüldü. 2 kadın ve 2 çocuk ifadeleri sonrası serbest bırakılırken, Ozan A. ve Hasgül G. ise "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan gözaltına alındı.
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