Ahmet Kural ve Murat Cimcir hayranları ile buluştu

-Selfie çekmeleri

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( HATAY ) HATAY



- Baba Parası filminin başrol oyuncuları Ahmet Kural ve Murat Cimcir, Hatay'ın İskenderun ilçesinde hayranları ile buluştu.Yönetmenliğini ve senaristliğini Selçuk Aydemir'in yaptığı "Baba Parası" filminin başrol oyuncuları İskenderun'da bir alışveriş merkezinde filmin gösterimi öncesi hayranlarıyla buluştu. İskenderunlu hayranları ile selfie çeken ikili filmin şarkısını hep birlikte söyledi.



Burada gazetecilere açıklama yapan Murat Cemcir, üniversiteyi İskenderun'da okuduğunu belirterek bu toprakların Atatürk'ün Anadolu'ya katmayı en çok istediği harika bir yer olduğunu söyledi.



İskenderun'u iyi bildiğini ve insanını çok sevdiğini ifade eden Cemcir, "Ben ilk burada hayal kurmaya başladım. Okulun tiyatrosundaydım, ilk burada sahneye çıktım. Ondan sonra burada bir bölge tiyatrosunda oynuyordum. Mesleği burada öğrendim" dedi.

Askeri kamuflaj giymelerinin ise özel bir sebebinin olmadığını belirten Kural ve Cemcir, "Buraya has bir şey vardır ya, Deniz Kuvvetleri burada olduğu için ondan sonra değerli bir yer Hatay. Burada okuduğum ve 4 yıl burada yaşadığım için o yüzden bir hatıra olarak üzerimizde taşıyalım, diye aldık. Tamamen vatanseverlik" ifadelerini kullandı.Acayip bir film olacak.Ünlü oyuncu Ahmet Kural, bundan sonraki oynayacakları film projesiyle ilgili soruya "Selçuk Aydemir'in yazdığı bir dizide oynayacağımı biliyorum ama o tüyoyu da verirsem bana kızabilir. Çok ufak bir tüyo dediğiniz şey bazen bütün diziyi anlatabiliyor. Çünkü ben öyle patavatsızımdır biraz. Acayip bir şey ama öyle söyleyeyim." cevabını verdi. Oyuncular daha sonra sinemaseverlerle "Baba Parası" filmini izledi.Yönetmenliği ve senaristliğini Selçuk Aydemir'in yaptığı filmde Murat Cemcir, Ahmet Kural ve Yağmur Tanrısevsin'in yanı sıra Rasim Öztekin, Devrim Yakut, Ayhan Taş, Özgür Emre Yıldırım ve Deniz Barut da rol alıyor.



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