Ahmet Kural'ın avukatından açıklama



- Ahmet Kural'ın avukatı, Sıla Gençoğlu’nun şiddet gördüğünü iddia ettiği zamandan 18 saat sonra çekildiği ileri sürülen ve basında yer alan görüntüler hakkında açıklamada bulundu. Avukat Sibel Aydın, görüntülerin henüz yargı makamlarına sunulmadığı belirterek, "Kamuoyundan tek beklentimiz bu olayın kendi içinde farklı gerçekleri olabileceğinin de göz önünde bulundurulmasıdır" dedi.

Ahmet Kural'ın avukatı Sibel Aydın'dan yeni bir açıklama geldi. Avukat Aydın, Sıla Gençoğlu’nun şiddet gördüğünü iddia ettiği zamandan 18 saat sonra çekildiği ileri sürülen ve basında yer alan görüntüler hakkında açıklamada bulundu. Görüntülerin 3 Aralık Pazartesi günü yargı makamlarına sunulacağını belirten avukat Aydın, "Kamuoyundan tek beklentimiz bu olayın kendi içinde farklı gerçekleri olabileceğinin de göz önünde bulundurulmasıdır" dedi.

Açıklamanın tamamı ise şöyle: "Dün akşam saatlerinde haber kanallarında yayınlanan haber uyarınca, Sıla Gençoğlu’nun, müvekkil Ahmet Kural’dan şiddet gördüğünü iddia ettiği zamandan 18 saat sonra çekildiği belirtilen kimi görüntüler, kamuoyu ile paylaşılmıştır. Haberde belirtildiği gibi, görüntülerin “Savcılık dosyasına sunulduğu” yönündeki ifadenin, haber içerisinde sehven dile getirildiğini düşünmekteyiz. Anılan görüntülerden, yayınlanmasının hemen ardından haberdar olmamız nedeniyle, söz konusu görüntüleri haber kanalından elektronik posta ile yazılı olarak talep etmiş bulunmaktayız. Halen, yargıya intikal etmiş söz konusu süreç ile ilgili tüm delil, rapor ve dokümanların savcılık dosyasına sunulabilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir. Diğer delillerimiz ile birlikte elde edilen bu yeni görüntüyü de yargı makamlarına ancak 3 Aralık 2018 pazartesi günü sunabileceğiz. Bugüne kadar müvekkilim tarafından, Sıla Gençoğlu’nun iddialarının asılsız olduğu, yargı sürecinin beklenmesi ve adil yargılanma ile savunma hakkına saygı duyulması gerektiği çokça kez ifade edilmiştir. Yaşanan son gelişmeler sonrasında kamuoyundan tek beklentimiz, kadının toplumdaki konumu ve önemi azaltılmadan ve bu hassasiyet ile ilgili sahiplenilen tutumdan taviz verilmeden, bu olayın kendi içinde farklı gerçekleri olabileceğinin de göz önünde bulundurulmasıdır."

