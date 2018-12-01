Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Ahmet Kural'ın avukatından açıklama

Ahmet Kural'ın avukatından açıklama

Sıla Gençoğlu ve Ahmet Kural'ın arşiv görüntüleri

( İSTANBUL )- Sıla Gençoğlu’nun şiddet gördüğünü iddia ettiği zamandan 18 saat sonra çekildiği ileri sürülen görüntüler hakkında açıklama- "Kamuoyundan tek beklentimiz bu olayın kendi içinde farklı gerçekleri olabileceğinin de göz önünde bulundurulmasıdır" İSTANBUL

Yargı Süreci Savunma Hakkı Haber Kanalı Elektronik Posta Hassasiyet 


- Ahmet Kural'ın avukatı, Sıla Gençoğlu’nun şiddet gördüğünü iddia ettiği zamandan 18 saat sonra çekildiği ileri sürülen ve basında yer alan görüntüler hakkında açıklamada bulundu. Avukat Sibel Aydın, görüntülerin henüz yargı makamlarına sunulmadığı belirterek, "Kamuoyundan tek beklentimiz bu olayın kendi içinde farklı gerçekleri olabileceğinin de göz önünde bulundurulmasıdır" dedi.
Ahmet Kural'ın avukatı Sibel Aydın'dan yeni bir açıklama geldi. Avukat Aydın, Sıla Gençoğlu’nun şiddet gördüğünü iddia ettiği zamandan 18 saat sonra çekildiği ileri sürülen ve basında yer alan görüntüler hakkında açıklamada bulundu. Görüntülerin 3 Aralık Pazartesi günü yargı makamlarına sunulacağını belirten avukat Aydın, "Kamuoyundan tek beklentimiz bu olayın kendi içinde farklı gerçekleri olabileceğinin de göz önünde bulundurulmasıdır" dedi.
Açıklamanın tamamı ise şöyle: "Dün akşam saatlerinde haber kanallarında yayınlanan haber uyarınca, Sıla Gençoğlu’nun, müvekkil Ahmet Kural’dan şiddet gördüğünü iddia ettiği zamandan 18 saat sonra çekildiği belirtilen kimi görüntüler, kamuoyu ile paylaşılmıştır. Haberde belirtildiği gibi, görüntülerin “Savcılık dosyasına sunulduğu” yönündeki ifadenin, haber içerisinde sehven dile getirildiğini düşünmekteyiz. Anılan görüntülerden, yayınlanmasının hemen ardından haberdar olmamız nedeniyle, söz konusu görüntüleri haber kanalından elektronik posta ile yazılı olarak talep etmiş bulunmaktayız. Halen, yargıya intikal etmiş söz konusu süreç ile ilgili tüm delil, rapor ve dokümanların savcılık dosyasına sunulabilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir. Diğer delillerimiz ile birlikte elde edilen bu yeni görüntüyü de yargı makamlarına ancak 3 Aralık 2018 pazartesi günü sunabileceğiz. Bugüne kadar müvekkilim tarafından, Sıla Gençoğlu’nun iddialarının asılsız olduğu, yargı sürecinin beklenmesi ve adil yargılanma ile savunma hakkına saygı duyulması gerektiği çokça kez ifade edilmiştir. Yaşanan son gelişmeler sonrasında kamuoyundan tek beklentimiz, kadının toplumdaki konumu ve önemi azaltılmadan ve bu hassasiyet ile ilgili sahiplenilen tutumdan taviz verilmeden, bu olayın kendi içinde farklı gerçekleri olabileceğinin de göz önünde bulundurulmasıdır."
İlgili Foto Galeriler
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Erdoğan Putinle Bir Araya GeldiErdoğan Putinle Bir Araya Geldi
Şemdinli Şehitleri Memleketlerine UğurlandıŞemdinli Şehitleri Memleketlerine Uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı