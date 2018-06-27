-Patates Deposu Önünde Ekilecek Patateslerin Seçilmesi

-Patates İşçilerden Genel ve Detay Görüntüler

-AHZO Başkanı Necat Demirden'in İşçileri Ziyaret Etmesi

-AHZO Başkanı Necat Demirden ile Röportaj



( BİTLİS ) Ahlat Ziraat Odası Başkanı Necat Demirden; "Patatesi 50 kuruşa satamıyoruz""5 liraya değil 50 kuruşa, 1 liraya ne kadar isteniyorsa patates verelim"- Türkiye'deki patates fiyatları- "Patates fiyatları böyle gitmez" BİTLİS



- Türkiye'de ki patates fiyatında ki artışa sert tepki gösteren Ahlat Ziraat Odası (AHZO) Başkanı Necat Demirden, "Çiftçinin malı satılmazken, çöpe dökülürken, depolarda çürürken, borçlarımızı ödeyemezken hiç kimseden ses çıkmıyor. Fakat yeni ürün çıktı, patates 5 lira, soğan 5 lira diyerek kıyameti kopartıyorlar" dedi.

Piyasaya yeni ürün girdiğinde fiyatların yüksek olmasının oldukça doğal olduğunu vurgulayan AHZO Başkanı Demirden, bir paket cipsiye 5 lira verilmesine ses çıkarılmazken çiftçinin malı para ettiğinde herkesin konuştuğunu söyledi.



Fiyatların böyle yüksek devam etmeyeceğini ve fiyatların düşeceğinin altını çizen AHZO Başkanı Demirden, "Bitlis Doğu Anadolu Bölgesinde patates ambarlarından biri olarak bilinmektedir. Özellikle Ahlat ilçemizde yıllık ortalama 150 bin ton patates üretimimiz olmaktadır. İlçemizde patates ile ilgilenen yaklaşık bin ailemiz var. Yıllık ortalama 15 bin kişi patates tarlalarında çalışmakta olup, geçimini buradan sağlamaktadır. Bir açık hava fabrikası gibi Ahlat'ta işçi çalışmaktadır. Ahlat ovası, bölgemizde ki bütün işsizlerin umudu olmuştur. Özellikle patates, fasulye gibi ürünler iş konusunda oldukça etkili oluyor. Depolarımızda bu yıl patates kaldı ve para etmediği için çoğu çöpe dökülmek zorunda kaldı. Şuanda hava şartlarından dolayı patateslerimizi ekemedik. Bu yıl fazla yağmur yağışı olduğundan dolayı halen ekim yapamadık. Patateslerimiz şuan depolarda seçim yapılarak, tohum olarak ekilmeye çalışılıyor. Kalanı da döküyor veya hayvanlara yem olarak veriyoruz. Çiftçinin malı satılmazken, çöpe dökülürken, depolarda çürürken, borçlarımızı ödeyemezken hiç kimseden ses çıkmıyor. Fakat yeni ürün çıktı, patates 5 lira, soğan 5 lira diyerek kıyameti kopartıyorlar. Özellikle medyada bu çığırtkanlar 5 lira oldu diye kıyameti kopartıyorlar. Biz 50 kuruşa patatesi satamıyoruz. Bu nerede 5 lira? Hangi çiftçiden 5 liraya patates almışlar? bunları merak ediyorum. Bırakın 5 lirayı 1 liraya satan yok. Ama marketlerde ne yazık ki bir tekel oluşmuş 5 liraya satılıyor" dedi.

"Bir paket cips 5 TL'ye satılırken kimsenin sesi çıkmıyor" AHZO Başkanı Necat Demirden, "Marketlerde on binlerce cips satılıyor. Bu cipslerin 100 gramlık paketleri yaklaşık 5 TL'den satılıyor. Buna hiç kimsenin sesi çıkmıyor. 1 paket cips 5 TL'ye satılırken, herkes bunu alırken kimsesin sesi çıkmıyor. Fakat 1 kilogram patates 5 lira olduğu zaman yaygara kopartıyorlar" diye konuştu.

"Çiftçinin malı para ettiği zaman herkes konuşuyor" AHZO Başkanı Demirden,çiftçinin malı para ettiği zaman herkesin konuştuğunu belirterek, "Çiftçimizle kimse oynamasın, alay etmesin. Çiftçimiz bir şey kazanamıyor. Çiftçimizin malı para ettiği zaman herkes konuşuyor. Biz bundan muzdaripiz.1 hafta patates yemesek fiyatlar düşüyor zaten. Biz 5 liraya değil 50 kuruşa, 1 liraya alan varsa ne kadar isteniyorsa verelim. Yazıktır, günahtır. Yağışlardan dolayı ürünlerde biraz gecikme oldu. Ondan dolayı piyasaya az miktarda ve yeni ürün girdiğinde fiyatlar biraz yükseliyor. Az çıktığı içinde hemen çiftçiden alıp kapatıyorlar. Bu fiyatlar düşecek. Bu fiyatlar böyle gitmez. Doğal olarak tüm ürünler yeni çıktığında fiyat yükselir. Ama bu 3-5 gün sürer" dedi.

(SAD-ŞAK-Y)

