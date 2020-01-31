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31 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
Ahlat’ta yoğun kar yağışı

Ahlat’ta yoğun kar yağışı

Kar yağışından detay görüntüler

Karayolları Kar Temizleme Akalan Şehir İçi Kar Yağışı 

-Esnaf Hafzullah Güngör’ün konuşması

( BİTLİS ) BİTLİS

- Bitlis’in Ahlat ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Bölgede 10 gündür etkili olan dondurucu soğuklar bugün itibariyle yerini kar yağışına bıraktı. Bitlis’in Ahlat ilçesinde de öğle saatlerinde etkili olan kar yağışı yoğun bir şekilde devam ederken, şehir içi trafikte zaman zaman aksamalar oluyor. Kar yağışına hazırlıksız yakalanarak yolda kalan bazı sürücülere vatandaşlar yardımcı oldu. İlçedeki esnaf da kar yağışı sonrası iş yerlerinin önünde biriken karları temizlemeye koyuldu. İlçede esnaflık yapan Hafzullah Güngör, “10 gündür çok kuru soğuk vardı. Ama şimdi kar yağdığı zaman hava yumuşadı. Kar berekettir, kar çok güzeldir. İyi ki de kar yağdı, kuru soğuklar terk etti memleketi” dedi.
Belediye ekipleri ilçe merkezinde, karayolları ekipleri de ana yollarda kar temizleme ve yol açma çalışmalarına başladı.

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