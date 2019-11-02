Ahlat’ın köyleri beyaza büründü



- Bitlis’in Ahlat ilçesi’nin yüksek rakımlı köyleri kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Bitlis ve ilçelerinde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Bitlis’in Ahlat ilçesine bağlı birçok köyde kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. Köylerde etkili olan yağış yaşamı zorlaştırırken hafta sonu okullardaki kurslara gitmeye çalışan köy öğrencilerininde kar yağışında zorlandığı gözlendi.



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