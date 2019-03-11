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11 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Ahlak Büro Amirliği'nden spor salonuna fuhuş baskını

- Ahlak Büro Amirliği'nden spor salonuna fuhuş baskını

-Baskın gerçekleştirilen spor salonu görüntüleri

Polis Memuru Fuhuş Operasyonu Fuhuş Harekete Geç Polis Ekipleri 

--Şüpheli kişilerin emniyet görüntüleri

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir spor salonunda fuhuş yapıldığı bilgisini alan Ankara Emniyeti Ahlak Büro Amirliği ekipleri düzenledikleri operasyonda 13 zanlıyı gözaltına altı. Başkentte gece gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 6 kadın olmak üzere 13 kişi polis ekipleri tarafından göz altına alındı. Çankaya ilçesi Yukarı Dikmen Mahallesi Alexsander Dubçek Caddesi'nde bulunan spor salonunda fuhuş yapıldığı bilgisi Ankara Emniyeti Ahlak Büro Amirliği ekiplerini harekete geçirdi. Büro ekiplerinin inceleme ve araştırmaları sonucunda bir polis memuru, "müşteri" gibi hareket ederek belirlenen spor salonunda gidip fuhuş teklifinde bulundu. O sırada binanın etrafını saran Ahlak Büro Amirliği polisleri, içerideki polisin ilk mesajıyla olası baskına karşı gözcülük yapan Erol Y, Yavuz K. ve Yaşar D'yi yakaladı. Spor salonun içerisinde müşteri olduğu belirlenen İdris İ. ve Ali İhsan Ö. ile aralarında iş yeri çalışanlarının da bulunduğu Mehmet T, Eda K, Emre İbrahim U, Fulya A, Emine Ö, Özlem A, Arzu T. ve Ecem A'yı gözaltına alındı. Ahlak Büro Amirliğine götürülen zanlılardan Erol Y, Yavuz K. ve Eda K. ile iş yeri yetkilisi olduğunu beyan eden Emre İbrahim U. adliyeye sevk edildi. Diğer kişiler ise ifadeleri alındıktan sonra polis tarafından serbest bırakıldı. (İÇ-BC -
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