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02 Mart 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Ağrı'daki roketli saldırının ardından arazide tarama yapan asker patlamada yaralandı - ERZURUM

Ağrı'daki roketli saldırının ardından arazide tarama yapan asker patlamada yaralandı - ERZURUM

- Yaralı askeri taşıyan helikopter - Ambulanstan görüntüAğrı'daki roketli saldırının ardından arazide tarama yapan asker patlamada yaralandıAĞRI/ERZURUM (AA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca düzenlenen roketli saldırının ardından bölgede tarama faaliyeti yapan 1 askerin, teröristlerce önceden araziye yerleştirilmiş patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralandığı bildirildi.
İran sınırındaki Gürbulak Sınır Kapısı'na 3 kilometre mesafedeki tır parkı yakınlarında Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca roketli saldırı düzenlenmesinin ardından jandarma ekipleri bölgede operasyon başlattı.Bomba imha ile mayın arama ekiplerinin arazide tarama faaliyeti yürüttüğü bölgede, 2 ATAK helikopter ise teröristlerin olduğu düşünülen bölgeyi yoğun ateş altına aldı.Bölgede arazi taraması yapan 1 asker, teröristlerce araziye önceden yerleştirilmiş patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralandı.Durumu ağır olan asker, helikopterle Erzurum 'daki Atatürk Üniversitesi Yakutiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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