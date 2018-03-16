Ağrı'da uyuşturucu operasyonu

- - Uyuşturucu operasyonundan detaylar - Narkotik köpeği ile arama - Bir tırın kasasındaki gizli bölmede 60 kilo 106 gram eroin ele geçirildiAĞRI (AA) - Ağrı 'da bir tırın kasasındaki gizli bölmede 60 kilo 106 gram eroin ele geçirildi. Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde durumundan şüphelendikleri bir tırı durdurup narkotik dedektör köpeği desteğiyle aradı.Aramada köpeğin tepki vermesi üzerine kasa kısmındaki "zula" olarak tabir edilen gizli bölmede 69 paket halinde 60 kilo 106 gram eroin bulundu.Uyuşturucuya el koyan polis tır sürücüsünü gözaltına aldı.Adliyeye sevk edilen sürücü savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.