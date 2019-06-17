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17 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Ağrı'da sel faciası: 4 ölü

Ağrı'da sel faciası: 4 ölü

Bölgeden sel görüntüleri (arşiv)

( AĞRI ) AĞRI

Adli Tıp Cenaze Bild Yağışlı Hava Adli Tıp Kurumu 


- Ağrı’nın Diyadin ilçesinde etkili olan yağışlı hava sele dönüştü. İlçeye bağlı Göl Mahallesi’nde araziye ot toplamaya çıkan dört kişi sel sularına kapılarak hayatını kaybetti. Olayın ardından AFAD, 112 sağlık ve itfaiye ekipleri sele kapılan dört kişinin cansız bedenlerine ulaştı. Cenazeler Diyadin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Öte yandan cenazelerin otopsi için ERZURUM adli tıp kurumuna sevk edileceği bildirildi
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