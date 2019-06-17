Ağrı'da sel faciası: 4 ölü



- Ağrı’nın Diyadin ilçesinde etkili olan yağışlı hava sele dönüştü. İlçeye bağlı Göl Mahallesi’nde araziye ot toplamaya çıkan dört kişi sel sularına kapılarak hayatını kaybetti. Olayın ardından AFAD, 112 sağlık ve itfaiye ekipleri sele kapılan dört kişinin cansız bedenlerine ulaştı. Cenazeler Diyadin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Öte yandan cenazelerin otopsi için ERZURUM adli tıp kurumuna sevk edileceği bildirildi

