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07 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Ağrı’da hava destekli operasyon: 8 terörist öldürüldü

Ağrı’da hava destekli operasyon: 8 terörist öldürüldü

Helikopterin havadan görüntüsü

( AĞRI ) AĞRI


- İçişleri Bakanlığı Ağrı’da düzenlenen hava destekli operasyonlarda 8 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getiril dildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Ağrı kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 8 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." denildi.
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