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07 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Ağrı'da dolu ve sağanak

Ağrı'da dolu ve sağanak

- - Dolu ve sağanaktan görüntüler - Şiddetli yağışın ardından sokaklarda oluşan su birikintilerinden görüntülerAĞRI (AA) - Ağrı 'nın Doğubayazıt ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.İlçe merkezinde etkili olan dolu ve sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kısa süren şiddetli yağışın ardından cadde ve sokaklarda geniş su birikintileri oluştu.Sürücülerin ilerlemekte güçlük çektiği şiddetli yağış nedeniyle birçok noktadaki su giderleri taştı.Bazı vatandaşlar ise dükkanlarının önünde biriken suyu kendi imkanlarıyla temizledi.

Şiddetli Yağış 

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