Ağrı'da dolu ve sağanak

- - Dolu ve sağanaktan görüntüler - Şiddetli yağışın ardından sokaklarda oluşan su birikintilerinden görüntülerAĞRI (AA) - Ağrı 'nın Doğubayazıt ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.İlçe merkezinde etkili olan dolu ve sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kısa süren şiddetli yağışın ardından cadde ve sokaklarda geniş su birikintileri oluştu.Sürücülerin ilerlemekte güçlük çektiği şiddetli yağış nedeniyle birçok noktadaki su giderleri taştı.Bazı vatandaşlar ise dükkanlarının önünde biriken suyu kendi imkanlarıyla temizledi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım